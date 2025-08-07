La loca mezcla que come siempre Alcaraz antes de un partido
¿Te atreves a probarlo?
Para gustos... los sabores. Y si no, que se lo digan a Carlos Alcaraz. El tenista desveló hace tiempo qué es lo que comía siempre antes de un partido y la cuenta de Instagram @inakigastro ha decidido recordarlo y probar la particular receta.
Ingredientes
Estos son los ingredientes que necesitas para probar el plato estrella de Alcaraz:
- 120 gramos de dátiles
- 125 gramos de avellanas
- 3 cucharadas cacao en polvo
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharada de agua
- Una pizca de sal
- Pasta
Pasos
La receta es, nada más y nada menos, que pasta con cacao. Suena increíble, pero es cierto. Así que para empezar hay que hacer una crema de cacao siguiendo estos pasos:
- Humedece los dátiles en agua caliente
- Tritura las avellanas hasta tener una pasta líquida
- Añade los dátiles, caco en polvo, aceite y sal
- Si la mezcla te queda muy densa, puedes suavizarla con el agua en el que has humedecido los dátiles
- Luego simplemente cuece tu pasta favorita y mezclala con la salsa
¿Te animas a probar esta receta?
