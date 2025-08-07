La loca mezcla que come siempre Alcaraz antes de un partido

¿Te atreves a probarlo?

Edurne Alonso

Para gustos... los sabores. Y si no, que se lo digan a Carlos Alcaraz. El tenista desveló hace tiempo qué es lo que comía siempre antes de un partido y la cuenta de Instagram @inakigastro ha decidido recordarlo y probar la particular receta.

Ingredientes

Estos son los ingredientes que necesitas para probar el plato estrella de Alcaraz:

  • 120 gramos de dátiles
  • 125 gramos de avellanas
  • 3 cucharadas cacao en polvo
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharada de agua
  • Una pizca de sal
  • Pasta

Pasos

La receta es, nada más y nada menos, que pasta con cacao. Suena increíble, pero es cierto. Así que para empezar hay que hacer una crema de cacao siguiendo estos pasos:

  • Humedece los dátiles en agua caliente
  • Tritura las avellanas hasta tener una pasta líquida
  • Añade los dátiles, caco en polvo, aceite y sal
  • Si la mezcla te queda muy densa, puedes suavizarla con el agua en el que has humedecido los dátiles
  • Luego simplemente cuece tu pasta favorita y mezclala con la salsa

¿Te animas a probar esta receta?

