La loca mezcla que come siempre Alcaraz antes de un partido

Para gustos... los sabores. Y si no, que se lo digan a Carlos Alcaraz. El tenista desveló hace tiempo qué es lo que comía siempre antes de un partido y la cuenta de Instagram @inakigastro ha decidido recordarlo y probar la particular receta.

Ingredientes

Estos son los ingredientes que necesitas para probar el plato estrella de Alcaraz:

120 gramos de dátiles

125 gramos de avellanas

3 cucharadas cacao en polvo

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de agua

Una pizca de sal

Pasta

Pasos

La receta es, nada más y nada menos, que pasta con cacao. Suena increíble, pero es cierto. Así que para empezar hay que hacer una crema de cacao siguiendo estos pasos:

Humedece los dátiles en agua caliente

Tritura las avellanas hasta tener una pasta líquida

Añade los dátiles, caco en polvo, aceite y sal

Si la mezcla te queda muy densa, puedes suavizarla con el agua en el que has humedecido los dátiles

Luego simplemente cuece tu pasta favorita y mezclala con la salsa

¿Te animas a probar esta receta?