La influencer jeta que quería llevarse 4 tartas sin pagar

Por suerte o por desgracia, ser influencer es el nuevo "trabajo de moda". Y, como en todos los sitios, hay quien tiene mucho morro. Muchos negocios y empresas cuentan con creadores de contenido para promocionar sus productos, pero al parecer no todos saben cómo funciona el negocio.

Lo contaba en Tiktok Hugo Roche, el pastelero que está detrás de Pasté, una de las pastelerías más de moda de Barcelona. Detallaba que estaba a punto de cerrar la tienda cuando entró una joven y pidió probar las cuatro tartas más vendidas de su pastelería: pistacho, tiramisú, chocolate y la clásica.

La sorpresa llegó al ir a pagar. Cuando le acercaron el datáfono la joven, en vez de pagar, enseñó su perfil en Instagram como justificante para no abonar la cuenta porque, además, creía que la habían reconocido.

Ya dice el refrán que quien no llora, no mama, pero en este caso la influencer lo intentó, pero no lo consiguió.

Pasté BCN

Tal y como detallan en su web, en Pasté BCN "creatividad e innovación son más que palabras; son el corazón de todo lo que hacemos". Su producto estrella son las tartas de queso y hay de múltiples tipos, desde la tradicional hasta tarta de queso cremosa de chocolate blanco, cacahuetes y caramelo salado; cremosa de gorgonzola o parmesana.

"Nuestra pasión por la pastelería nos impulsa a un aprendizaje constante, siempre en busca de nuevas ideas y técnicas que nos permitan sorprender y deleitar. Crear y experimentar son parte esencial de nuestra identidad, y nos llena de orgullo compartir con vosotros cada una de nuestras dulces creaciones", añaden.