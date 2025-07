Así puedes preparar unas "auténticas" patatas bravas con la receta de Cocina Derecho

Las patatas bravas (o mixtas) son, junto a los pinchos morunos, los tiberios, perdices, cuadrados y tortilla con salsa de callos, una de las raciones más populares de la ruta de tapas por Zamora.

Estas patatas con sabrosa mala fama como dice Magda Carlas, no constituyen un plato ligero, pero el recetario está lleno de platos energéticos que tener en cuenta. Además, la patata es una fuente interesante y digestiva de carbohidratos de absorción lenta y, aunque no lo parezca, de vitamina C.

En Zamora, las patatas bravas más famosas las encontramos en el bar Caballero, en la calle Flores de San Torcuato. Aquí, las patatas están cortadas en trozos grandes y se sirven al gusto, ya sean bravas o mixtas, en tapa, media o ración entera. Y su salsa es adictiva.

Patatas bravas. / Archivo

La receta de patatas bravas de Cocina Derecho

Ahora, el influencer zamorano Engi Ignat, más conocido como Cocina Derecho y fundador de la hamburguerseía 'Qlona', ha compartido su receta de patatas bravas con su casi medio millón de seguidores.

Ingredientes

Aceite de oliva virgen extra

Cinco dientes de ajo

Chorizo

Una cebolla

Guindillas

Pimentón

Vino blanco

Laurel

Harina

Caldo de jamón

Elaboración de la salsa brava

En primer lugar, en una cazuela ponemos a calentar el aceite de oliva virgen extra y a continuación le añadimos cinco dientes de ajo. Una vez que estén "un poco confitados", le agregamos chorizo en dados pequeños para que vaya soltando la grasa. Acto seguido, incluimos una cebolla picada y un par de guindillas.

Cuando la cebolla esté pochada, le echamos una cucharada grande de pimentón, removemos y después, un pequeño vaso de vino blanco y una hojita de vino blanco. Cuando el alcohol se haya reducido un poco, incorporamos la harina para dar textura y añadimos caldo de jamón.

Una vez estén todos los ingredientes, dejamos cocinar unos veinte minutos, según el creador de contenido, mezclamos bien con la ayuda de una batidora y colamos.

Patatas bravas / Archivo

Elaboración de las patatas

El influencer gastronómico explica que la mejor patata para freír es la patata agria. Una pez peladas, las freímos en un aceite a unos 170 grados. Una vez fuera, añadimos la salsa y disfrutamos de las patatas: "Impresionante, qué locura".