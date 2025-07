El truco desconocido para servir la cerveza con más o menos espuma

Siempre se han dado mil lecciones sobre cómo se tiene que servir una cerveza: que si la inclinación tiene que estar a unos 45 grados para evitar la formación de mucha espuma, que si hay que utilizar un vaso limpio, que si no hay que servir la cerveza muy rápido para no generar muchas burbujas... c

Cada maestrillo tiene su librillo, pero lo cierto es que una caña bien tirada dista mucho de otras en las que el color dorado brilla por su ausencia dejando protagonismo al blanco espumoso.

En los establecimientos hosteleros no podemos prever el resultado, sin embargo, en casa podemos aprender a servir una cerveza como más nos guste (con más o menos espuma) con un pequeño truco desvelado por un consumidor en redes sociales.

Botellines / Getty Images

La clave está en las hendiduras del botellín de cerveza

Según muestra este usuario en un vídeo, los botellines de cerveza suelen tener dos hendiduras antes de la chapa. Pues bien, si apoyas el botellín sobre el vaso en la hendidura inferior, es decir, en la más cercana a la etiqueta, la cerveza te saldrá con más espuma.

Sin embargo, si colocas el botellín en la hendidura superior, es decir, en la más próxima a la chapa, la cerveza te quedará con menos espuma. ¿Conocías este truco?

Eso sí, otros usuarios apuntan a que sencillamente se trata de una especie de "soporte" que permite el traslado de los botellines en las fábricas y que no está exclusivamente diseñado para el fin antes descrito.