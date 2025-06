¿Se te ha olvidado descongelar la carne? Tranquilo, te traemos un truco de la abuela infalible

En estos días cercanos a la Navidad y con las fiestas a la vuelta de la esquina, trabajo, deberes y niños, seguro que has tenido un despiste y se te ha olvidado sacar del descongelador algún alimento para el día siguiente. Sin duda, uno de los trucos más comunes es meterlo en agua caliente o en el microondas, con el objetivo de acelerar la descongelación.

¿Se te ha olvidado descongelar la carne? Tranquio, te traemos un truco de la abuela infalible / Cedida

Sin embargo, ya no es necesario recurrir a esas artimañas, gracias a la octogenaria @soylayayajulia. Julia, que cuenta con más de 40.000 seguidores en la plataforma de Tik Tok, no ha dudado en compartir su truco para cocinar la carne congelada. "He comprobado que no hace falta dejarlo descongelando" asegura la anciana.

Pero, ¿cuál es su recomendación? La recomendación de la "yaya Julia" es sacar del congelador el filete y ponerlo directamente en la sartén o plancha. Además, nos recomienda que el fuego esté bien fuerte junto con el aceite, así se dorará mucho más rápido. Eso sí, ¡muy importante! No debemos de tenerlo mucho rato, primero fuerte para que se doren por fuera y luego bajito para que se vayan haciendo por dentro.

El truco definitivo para descongelar la carne rápido