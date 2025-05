Recetas para vagos

Comer te puede gustar... pero no tanto cocinar. Si ese es tu caso, cada vez son más las recetas que puedes encontrar en internet dirigidas "para vagos". Está claro que el resultado no será tan bueno como el de un guiso elaborado, pero aún así estas recetas no tienen desperdicio.

También tienen otro hándicap, y es que en muchas ocasiones estas recetas no apuestan por ingredientes saludables y utilizan productos precocinados, pero vamos a pensar que alguna vez se puede hacer una excepción.

En el perfil de Instagram @recetasparavagoz puedes encontrar múltiples propuestas para todo tipo de comidas, desde arroz con calamares en su tinta hasta postres como tarta de queso, snacks de pasta, tartar de fuet o albóndigas; entre otras muchas.

Pechupizza

Además, también hay opciones rápidas y sencillas para preparar recetas diferentes. Es el caso de la "Pechupizza". Estos son los ingredientes que necesitas para elaborarla:

Pechugas de pollo

Tomate frito

Sal

Orégano

Cebolla caramelizada

Queso rallado

Queso de cabra

¿Y cómo se prepara esta receta? Es muy sencillo.