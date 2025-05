Receta | Así se prepara el bocadillo 'serranito' de toda la vida

El 'serranito' es ya un clásico imprescindible de la gastronomía andaluza que no puedes dejar de probar si aún no lo has hecho.

Hoy presento una versión sencilla pero deliciosa: 'serranito' básico con cabecero de lomo, que queda mucho más jugoso, y un toque de tomate fresco que le va genial. ¿Sabías que este bocadillo nació en el mítico Mesón Serranito en los años 80? ¡Un pedazo de historia en cada bocado!

Ingredientes

4 filetes de cabecero de lomo

2 pimientos italianos verdes

2 tomates negros

Jamón serrano

serrano Aceite de oliva

Sal y pimienta

Pan tierno de barra (¡nada de pan tostado!)

Modo de elaboración

Fríe los pimientos por mitades con un poco de sal y aceite de oliva. En la misma sartén, haz los filetes de cabecero de lomo, salpimentados al gusto. Monta el bocadillo: abre el pan, coloca el tomate en rodajas y sala ligeramente. Añade los filetes de lomo, el jamón y, por último, los pimientos fritos.

¡Y listo! Un bocadillo tradicional, jugoso y lleno de sabor andaluz.