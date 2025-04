Receta fit con plátanos

¿Te gusta el plátano? Si tu respuesta es un sí no puedes perderte esta original receta que seguro que no has probado. En el perfil de Instagram de Fit Happy Sisters nos explican como elaborar esta propuesta fácil y sana que te puede servir para desayunar y también para merendar.

Ingredientes

1 huevo

2 plátanos pequeños

30 gramos de harina de avena

75 ml de leche o bebida vegetal

25 gramos de mantequilla de frutos secos

1 cucharadita de canela

De forma opcional, puedes agregar unas gotitas de endulzante líquido

Cómo preparar los plátanos

Lo primero que tienes que hacer es mezclar todos los ingredientes para hacer la masa. Después, corta los plátanos en láminas finas a lo largo y pásalas por la mezcla. A continuación calienta una sartén a fuego bajo con un poco de aceite y coloca el plátano rebozado.

El siguiente paso es cubrir la sartén con una tapa y cocinar con paciencia hasta que los plátanos se doren por ambos lados y queden blandito.

Se pueden servir con miel o sirope sin azúcar y con unas almendras picadas.

¡A disfrutar!