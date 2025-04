La mejor hamburguesa del mundo se come en España

Si te preguntan dónde se prepara la mejor hamburguesa del mundo, quizá tu respuesta fuera que en Estados Unidos, pero la realidad es que la mejor hamburguesa del planeta se come en España.

El popular ranking The World's Best Burgers ha compartido el listado de las mejores burguers y un establecimiento de la Comunidad Valenciana figura en la primera posición por segundo año consecutivo. Además, tiene la virtud de ser la única hambuguesería no estadounidense que encabeza este ranking. Se trata de Hundred Burgers, una cadena fundada en 2020 por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, que ya cuenta con cuatro locales en Valencia y tres en Madrid.

En segundo lugar, se sitúa Pizza Loves Emily y en el tercer puesto se coloca la brasileña Holy Burger con sede en Sao Paulo. Además, otros dos establecimientos españoles se cuelan entre las 25 mejores hamburguesas del planeta: Briochef (Madrid) y Soul Coffee (Valencia).

La valenciana Hundred, Mejor Hamburguesa del Mundo en 2025, según The World's Best Burgers / HUNDRED BURGERS

Carne intensa de vaca gallega y pan demi brioche

El furor por estas "piezas de carne picada aplastada y con forma redondeada, mezclada con diversos ingredientes", como describe la Real Academia Española, es cada vez mayor y el jurado no lo ha tenido fácil. Los miembros del tribunal han visitado 900 hamburgueserías de 63 países y después de catar las elaboraciones de cada una de ellas, han determinado que el establecimiento valenciano es el merecedor del primer premio por la "atención al detalle, su foco extremo en la artesanía y su constante evolución".

Además, el jurado ha tenido en cuenta la "intensidad de sabor cárnico y su perfecto match con el pan demi brioche" de la cadena, que elabora de forma casera y diaria todos los ingredientes de sus hamburguesas, horneando cada mañana el pan demi-brioche y picando a diario la carne dry aged de vaca gallega.

Para Alex González-Urbon, el reconocimiento supone "la recompensa al enorme esfuerzo y sacrificio de todo nuestro equipo" y "un recordatorio de que priorizar la calidad y la artesanía sobre el crecimiento es el camino correcto". Es el segundo título planetario de Hundred, tras el conseguido en 2024, confirmando a la enseña valenciana como un referente mundial.

"Algunos free tours del centro de Valencia paran en la puerta de nuestro local y explican a los turistas que ahí dentro se cocina la mejor hamburguesa del mundo. No hay nada más bonito que eso", afirma Ezequiel Maldjian.