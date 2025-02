¿Quieres saber qué merluzas son buenas, bonitas y baratas? La OCU te trae la lista actualizada

¿Quieres comer pescado y no sabes qué comprar? ¿Te parece que la inflación ha puesto los precios de esta comida por las nubes? ¡No hay problema! Para poner solución a todos estos problemas y dar una serie de recomendaciones a los usuarios, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha evaluado durante las últimas semanas una serie de estos productos, cuyos resultados se han publicado este miércoles, 26 de febrero. El resumen de todo ello es que sí es posible comer pescado en casa cumpliendo las tres 'B' (bueno, bonito y barato) y que todo es mucho más fácil de lo que se piensa.

La OCU ha centrado sus análisis en las merluzas congeladas, con 20 productos analizados en diferentes cadenas de alimentación y restauración. Según sus estimaciones, hay tres que sobresalen por encima del resto debido a su balance entre la calidad y el precio de venta: las rodajas grandes en Auchan, las rodajas de merluza de El Cabo en IFA Eliges y las rodajas de merluza argentina en Alipende. En los tres casos, el precio se queda por debajo de los 10€ por cada kilogramo, aunque en todos los casos se vende en bandejas de menor tamaño. Concretamente, entre los 400 y los 600 gramos.

Según explica la OCU, "la calidad general de los productos analizados es buena" debido a varios detalles. Entre otros, destacan que no cuentan con atisbos de contaminación por metales pesados, que no existen parásitos en los productos y que no se han incluidos aditivos para favorecer su venta. Además, remarcan que "son productos frescos y limpios", en los que no se encuentran impurezas "más allá de algún resto de piel y algunas piezas con colores pardos". Por último, quieren poner fin a un mito muy extendido y explican que "el valor nutricional de la merluza congelada es exactamente el mismo que el de una merluza fresca".

Inflación

En cuanto al efecto de la inflación en los alimentos, la OCU ha recordado que se ha elevado en más de un 35% durante los últimos 3 años o, lo que es lo mismo, desde que la invasión de Ucrania catapulto los datos del IPC. Por ello, desde la organización piden al Gobierno que reconsidere su postura sobre el IVA aplicado tanto a la carne como el pescado y que "se les rebaje el IVA del actual 10% al superreducido" al pasar a considerarlos como alimentos básicos. Sea como fuere, mientras tanto, la merluza congelada se convierte en un producto de primer nivel para la población española.