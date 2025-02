Día Mundial de las Legumbres: ¿Por qué se celebra el 10 de febrero?

A lo largo del año, hay una infinidad de días mundiales. Algunos celebran la fraternidad, otros se dedican a la lucha contra alguna enfermedad y unos pocos, incluso, homenajean a algunos de los pasatiempos más habituales de las últimas décadas. Lo que no es tan habitual es que ocurra algo como lo que pasa cada 10 de febrero, que se celebra el Día Mundial de las Legumbres. Más allá de días concretos en los que se rinde homenaje a una comida en particular, esta jornada del segundo mes del año lo hace con un grupo de alimentos tan diverso y particular.

El origen de este Día Mundial de las Legumbres no se remonta muy atrás en el tiempo, pues la de 2025 es solamente su séptima edición. Auspiciado por la ONU, coge el testigo del Año Internacional de las Legumbres, que se celebró en 2016 para poner en valor la importancia de este tipo de alimentos en una dieta equilibrada y sana. Como ocurre en otros muchos casos, el principal objetivo de esta celebración es la concienciación de la ciudadanía para encontrar el equilibrio entre una correcta alimentación y el cuidado del medio ambiento, por lo que también forma parte de la Agenda 2030.

Según explica la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), las legumbres desempeñan un papel clave para conseguir unos sistemas agroalimentarios basados en la eficiencia, la inclusión y la sostenibilidad. Además, gracias a su desarrollo y a celebrar acciones como el Día Mundial de las Legumbres, es posible que se consiga una mejor producción de este tipo de alimentos, que podría servir también para conseguir en el futuro la igualdad de acceso a una dieta equilibrada entre los países desarrollados y el tercer mundo.

Los beneficios de las legumbres se cimentan en tres áreas principales. Por un lado, cuentan con un alto valor nutritivo y un precio no demasiado elevado, lo que permite que las personas con bajos recursos puedan tener una alimentación rica en proteínas y con unos índices muy bajos de grasas o azúcares. Asimismo, salvo en contadas ocasiones de grave sequía, es un producto que suele dar buenas cosechas, lo que favorece al desarrollo de la economía en aquellas zonas con explotaciones agrarias. Por último, debido a las capacidades de este tipo de plantas, no es necesario el uso de fertilizantes artificiales en sus huertos.