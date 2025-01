Alubias con... ¿Sacramentos? ¿Y eso como se come?

En una provincia tan dispersa como Zamora, el comedor escolar es la opción preferida de muchas familias para evitar hacer más viajes de los necesarios con los más pequeños de la casa. En su menú suelen tener productos muy variados, que mezclan la tradición con tendencias más modernas. En algunos casos, sin embargo, salta la sorpresa y las caras de desconcierto se multiplican. El último ejemplo ha llegado en las últimas semanas, cuando más de un progenitor ha arqueado al ceja al leer en el menú que su infante tenía "Alubias con Sacramentos". Pero... ¿Y qué son los sacramentos?

Si bien el origen concreto de esta expresión no es del todo claro, parece que el punto en común de todos los lugares en los que se emplea llega desde el País Vasco. En algún momento del último siglo, alguno de los inmigrantes del resto de España que llegó a estas tierras del norte se trajo consigo esa palabra tan diferente: sacramentos. Al ser una región con gente proveniente de muchos lugares de la península y donde el menú del día era habitual en los descansos de las fábricas, esta expresión no tardó en extenderse a otras provincias. Hasta que ahora, tras varias generaciones en desuso, ha aparecido en menús escolares de Zamora.

La 'sacramentación' de las alubias, que también se puede hacer en otros platos de cuchara cuya base sea similar a la de un cocido, no es más que añadir toda la carne posible. Como dice otro refrán, "del cerdo se come todo, hasta las castañetas". Y en eso consiste. Al igual que un buen católico debe recibir todos los sacramentos en algún momento de su vida, unas buenas alubias tienen que recibir todos los productos provenientes del cerdo que apetezca a los comensales. Ahí se pueden incluir ingredientes 'habituales' como el chorizo o la oreja, pero también otros más 'exóticos' en estos guisos como la morcilla.

Una receta sencilla

Las recetas de los cocidos, aunque tradicionalmente lentas, no esconden más secretos que la buena mano de quien los cocina. En muchos casos, la abuela de la casa, esa a la que sus hijos y nietos obligaron a usar la olla express en lugar del tradicional pote. Pero ese es un debate en el que no conviene meterse si no deseamos que se indigesten las alubias más de la cuenta. Después de cocer un poco cada uno de los 'sacramentos' para que no estén demasiado duros, será momento de incluirlos en el agua donde se cocerán las alubias, cerrar la olla... ¡Y esperar!