La receta definitiva de Realfooding: "tarta de queso para vagos" en freidora de aire
Una propuesta irresistible para cualquier momento del día: dulce, rápida y sencilla
Carlos Ríos es el popular nutricionista de Huelva que ha creado el movimiento “real fooding”, un término acuñado sencillamente al hábito de comer comida real y alejarse de los ultraprocesados. A través de las redes sociales, Carlos Ríos y todo su equipo ofrecen cada día útiles consejos para mejorar nuestra alimentación a base de recetas saludables y planes nutricionales personalizados. Además, desde su marca 'Real Fooding' también comparten útiles consejos para tener en cuenta en la cocina.
En los últimos días, el equipo de Carlos Ríos también ha compartido una receta irresistible para cualquier momento del día: dulce, rápida y sencilla. En una publicación en colaboración con Moulinex, Real Fooding, los nutricionistas emplean la AirFryer Easy Fry & Grill XXL de Moulinex para elaborar la receta que han denominado como "tarta de queso para vagos".
Ingredientes
- Tarrina de queso ricotta
- Dos huevos
- Algunos trocitos de queso gorgonzola si te gusta el queso azul (o dátiles)
Elaboración
- Cubre un bol con un papel vegetal
- Añade los dos o tres ingredientes (dependiendo si te gusta el queso azul o no)
- Mezclar de forma homogénea los ingredientes en el bol e insertar en la freidora de aire
- Colocar durante 15 minutos a 200 grados en la freidora de aire o air fryer
De forma opcional, puedes completar la tarta de queso con una cobertura de mermelada, fruta o el acompañamiento que más te guste.
