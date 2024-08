La tortilla francesa es una de las cenas más recurridas. Es muy sencilla de hacer y apenas se necesitan un par de minutos para disfrutar de un plato sano y delicioso, pero a veces la pereza de manchar una sartén nos hace que optemos por algo que no requiera utilizar la cocina ni el menaje. Además, no siempre nos sale bien porque se escurre el huevo, se pega o no somos capaces de darle la vuelta y lo que iba a ser una tortilla termina siendo un revuelto.