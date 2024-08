El chef marbellí, Dani García, es uno de los empresarios hosteleros más populares de Madrid, desde que empezara su carrera hace más de 20 años. Sus consejos son escuchados por los amantes de la cocina, que toman nota y los ponen a prueba, comprobando si son ciertas las técnicas que comparte el chef español.

De hecho, los pimientos rellenos de bacalao son uno de esos platos típicos de la gastronomía española y que no faltan en cualquier cena o comida familiar o de amigos. Si has probado hacerlos en casa y no has conseguido el resultado esperado, esta receta te interesa.

En colaboración con el supermercado de origen francés, Carrefour, el chef marbellí nos enseña sus trucos para elaborar los pimientos de piquillo como si los hiciera nuestra propia madre.

¿Cuál es el mejor truco?

"El mejor truco del mundo es levantar el bacalao en leche", confiesa el chef. Con "levantar" el bacalao se refiere a "darle un hervor". Y con ese mismo agua en la que hemos hervido el pescado, haremos la bechamel que nos va a servir de relleno. Tal y como explica el chef Dani García, es fundamental que el bacalao esté desmigado.

En cuanto a la salsa de pimientos, para conseguir la textura que el chef busca, lo mejor el saltearlos en una sarten con un chorrito de aceite con el objetivo de que suelten todo el agua que llevan. Tras esto, los cocinaremos con con chorro de nata, sal y pimienta, antes de triturarlos.

La receta de pimientos rellenos de la madre de Dani García

No hay nada como las recetas de la madre y el chef español ha conseguido aportale un valor añadido. Si quieres replicarla en casa, toma nota de cómo elaborar paso a paso la receta de pimientos del piquillo rellenos de bacalao de la madre de Dani García.

Ingredientes

Bacalao desalado.

Cebollas.

Puerro.

Pimientos del piquillo.

Leche.

Mantequilla.

Harina.

Aceite de oliva.

Nata para cocinar.

Nuez moscada.

Pimienta negra.

Sal.

Elaboración