El verano es la época en la que disfrutamos de las cenas y reuniones con amigos y familia. Además, aprovechamos para romper la rutina y comer y probar alimentos que no lo hacemos en otros momentos del año.

De hecho, el producto protagonista por excelencia de la época estival es la verdura, rica en vitaminas, fibra y antioxidantes, además de alto contenido en agua. La hija de la tonadillera, Isabel Pantoja, lo sabe y como creadora de contenido en redes sociales nos ha compartido la ensalda perfecta del verano. La colaboradora asegura que “esta ensalada nunca falta en mi verano” y que si no te apetece cocinar o no tienes tiempo, esta receta te salvará.

Ingredientes

Un pimiento rojo.

Cuatro huevos.

Canónigos.

Aceitunas.

Dos latas de atún.

Un bote de garbanzos.

Aliño.

Preparación

Cocemos cuatro huevos y separamos las yemas de la claras.

Partimos un pimiento rojo y media cebolla , y lo batimos junto a las yemas, aceite y vinagre para hacer una contundente salsa.

, y lo para hacer una contundente salsa. En un bol colocamos una cama de canónigos, añadimos medio bote garbanzos cocidos, dos latas de atún, las claras partidas en trocitos y un puñado de aceitunas, y regamos todo con la salsa.

"Tiene pinta la ensalada", "Mañana la hago", "Me has dado una buena idea de triturarlo" o "La he hecho ahora mismo y está buenísima" son algunos de los comentarios que ha recibido la receta.