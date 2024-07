Saber conservar los alimentos es fundamental, no solo para comer más sano, sino para no desperdiciarlos. Uno de esos alimentos es el aguacate, rico en antioxidantes y vitaminas. No solo es muy saludable, también es costoso por lo que es esencial no solo saber escogerlo, sino mantenerlo una vez abierto.

De hecho, si lo dejamos abierto durante varios días, no se puede dejar en cualquier lugar de la cocina o taparlo simplemente con un papel film como se suele hacer con otro tipo de verduras y frutas. Sin embargo, no tenemos por qué preocuparnos, ya que los cocineros y nutricionistas siempre nos suelen dar muy buenos consejos y sencillos para aprovechar la cocina y los alimentos al máximo. En este caso, se trata del nutricionista sevillano, Pablo Ojeda, conocido por salir en programas como “Más Vale Tarde”, nos da un consejo muy eficaz y fácil para conservar el aguacate una vez abierto. ¿Qué necesitamos? Un tupper y llenarlo con un poco de agua fría. Asimismo, meteremos dentro del recipiente la mitad del aguacate que no vamos a consumir, ya que de esta forma “no tiene exposición con el oxígeno y se mantiene”. Gracias a este sencillo truco Ojeda asegura que ha llegado a consumir aguacates “una semana después de abrirlos y estaban perfectos”. Además de este consejo, Pablo Ojeda también advierte de que si queremos mantener el aguacate de la mejor manera posible, la parte que tiene el hueso es la que hay que conservar y dejar dentro del agua, mientras la primera que se debe consumir es la que no lleva. Imita una receta viral con aguacate y no deja indiferente a nadie ¿Sabes qué beneficios tiene para el corazón comer al menos un aguacate a la semana? Eso sí, hay que tener en cuenta que esta forma de conservarlo puede llegar a ser efectiva durante dos semanas. Pasado ese tiempo, lo más probable es que si aún no hemos terminado el aguacate, sea preferible empezar uno nuevo.