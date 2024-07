La tortilla española es el plato más típico y clásico de la gastronomía popular española. Además, es muy asequible, ya que a su principal ingrediente, como indica su nombre, son las patatas que van acompañadas de huevos y cebolla (en algunos casos le añaden calabacín).

A menudo, en los hogares españoles se disfruta de este manjar. Sin embargo, existen aquellos que buscan darle un giro al plato, recurriendo a la innovación, creación y, por qué no, a la invención. Es el caso de un popular supermercado británico, que ha lanzado su propia versión de la tortilla española. Si duda, la polémica está servida.

El conocido establecimiento ha lanzado una "versión verano" de la tortilla de patatas. Entre los "típicos ingredientes" nos encontramos patata y huevo, eso sí, aquí viene la diferencia con la española. La británica cuenta con un elemento un tanto atípico y surrealista: coco. Sí, sí, coco.

De hecho, los usuarios de las redes no ha tardado en viralizar el producto. "Los británicos lo han vuelto a hacer" señalaba una usuaria. Otros añaden "podría ser peor y haberles puesto judías". Los internautas han seguido compartiendo impresiones en las redes: “en realidad ha sido un italiano esperando la oportunidad de vengarse por meter piña en la pizza" o "muchas veces pienso en el Brexit y me da mucha pena que los ingleses hayan abandonado el proyecto europeo. Luego veo estas cosas y se me pasa".

La imagen incluso ha llegado al pianista británico, James Rhodes, que es conocido por vivir en España desde hace ya varios años. El compositor subió la fotografía a su Instagram con un pie de foto que irónicamente rezaba: "y Inglaterra. Tortilla con coco. Porque es verano. Amo a mis amigos ingleses, pero estoy tan feliz de haber emigrado". A las respuestas se unen las menciones, como las que han hecho usuarios de la red con el famoso cocinero Alberto Chicote, rogándole que hicese por favor algo contra tal aberración.

La tortilla con o sin cebolla, con o sin calabacín o con o sin coco, sigue siendo polémica. Y a ti, ¿cómo te gusta: poco hecha o muy hecha?