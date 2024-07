Con la llegada del verano, la fruta es una de las protagonistas en cuanto a alimentación se refiere. Debido a su alto contenido de agua y su valor nutricional, es una gran aliada para combatir el calor. Sin embargo, estos alimentos tienen un enemigo en esta época del año: las altas temperaturas provocan que maduren (todavía) más rápido. Qué rabia da ver cómo los plátanos se ponen negros al cabo de tres días de comprarlos. Si quieres evitar que eso pase, hay un trucazo muy sencillo para que aguanten más tiempo en buen estado. Y funciona, lo hemos probado.

Los más damnificados son los frutos de hueso, que duran muy poco en buenas condiciones. De hecho, a veces hay que manosear unos cuantos melocotones, albaricoques, nectarinas y cerezas hasta dar con unos que aguanten más de tres días en buenas condiciones fuera de la nevera.

Pasa lo mismo con los productos que se pueden consumir todo el año, con permiso de las manzanas y las naranjas, que aguantar muchos días. No obstante, algunas frutas no pueden guardarse en el frigorífico. Es el caso del plátano, que en esta época del año también madura a la velocidad de la luz.

Al igual que el aguacate, la banana es una fruta climatérica. Es decir, sigue madurando después de su cosecha. Además, es quisquillosa con la temperatura. De la misma manera que no le gusta estar por debajo de los 12 °C, tampoco está a gusto con el calor. Eso pese a que su cultivo requiere temperaturas altas, de 21 a 29 °C, siendo 27 grados la óptima.

Culpa del etileno que desprenden

Hay un truco para evitar que los plátanos maduren antes de tiempo que consiste en envolver en papel film el rabito o tallo (en realidad, el pedúnculo, puestos a hablar con propiedad). El motivo radica en que la banana, como muchas otras frutas, desprende etileno al ser una fruta climatérica. Ese gas acelera más el proceso de maduración y, junto con la calor, el resultado son bananas negras en cuestión de días. Pero, ¿para qué hay que cubrir con plástico algo que directamente se puede separar?

Es lo que recomienda la usuaria de Instagram Florencia Cardoso @flocardosonutri. Esta nutricionista lo ha petado con el vídeo que recomienda separar las bananas del pedúnculo: suma más de 160.000 'likes' y lo han compartido más de 250.000 personas. Promete que haciendo ese simple gesto "van a durar hasta 10 días en buen estado".

El truco funciona

La cuestión es que hemos probado este 'tip'. Damos fe de que los plátanos duran más. Mucho más: hasta seis días. Y eso que reposan sobre una encimera de una cocina que está a 27 grados de temperatura (es lo que tiene no tener aire acondicionado).

Lo que no recomendamos tanto es ponerlos en la nevera, tal y como dice Cardoso, ya que de lo contrario puede ponerse negro y perder su sabor. Eso sí, si lo haces no pasa nada: no perderán su calidad nutritiva.