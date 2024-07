La comida a domicilio goza de gran popularidad y es raro que un establecimiento no cuente con un servicio delivery para poder realizar pedidos a domicilio.

De hecho, se trata de una opción que se suele elegir cuando no cuentas con mucho tiempo para cocinar o por comodidad. Además, las opciones son infinitas y hay desde cadenas de comida rápida hasta locales gourmet. Aun así, es cierto que mucho descartan pedir a domicilio por el precio o la cantidad elevada de los precios en este tipo de servicios.

Con el objetivo de evitar esto último, un hostelero zaragozano (@impactfoodbraseria) ha compartido por redes un vídeo, donde ha querido darnos una serie de consejos para cuando pidamos a domicilio y nos permitan ahorrarnos un poco de dinero. Por ejemplo, uno de ellos consiste en llamar directamente al local ya que “Glovo y las aplicaciones les aplican a los hoteleros un 30% de comisión sobre todo lo que se compra”. Por tanto, si tu llamas a este restaurante y tiene reparto propio, te ahorras la comisión y te saldrá más barato.

Otro de los trucos y, que en el vídeo resalta que “vamos a flipar”, es la que asegura que “los restaurantes, entre semana, suelen poner alguna promoción para atraer clientes en las plataformas, por ejemplo, un 40% los miércoles en tal producto” y anuncia en su vídeo “pues te voy a enseñar cómo hacer para aplicar ese descuento los fines de semana”. De este modo, el profesional de la hostelería abre la aplicación móvil de Glovo y nos indica que “es muy importante ir al apartado de promociones”. Él escoge su restaurante para mostrárnoslo, seleccionando un descuento de pollo a la brasa. "Le damos a añadir y luego es muy importante ir a la zona de programar porque te permite poner el día que tú quieras, seleccionas el fin de semana y listo. Coges, los programas para el domingo y va a llegar el pollo a casa con el descuento del jueves, ¿cómo te has quedado?", pregunta a sus seguidores.

Las reacciones no se han hecho esperar y nos encontramos con comentarios como "cabo de hacer y si es verdad, eres un crack" por parte de lagunos seguidores. Del mismo modo, a algunos seguidores les surgen dudas "¿y a ti el pedido ese te lo notifica el jueves, no?" a lo que el hostelero que "es la única app que no lo hace, Uber y Just Eat te notifican y te pone en el ticket el día y la hora, Glovo no".

Sin embargo, otros hosteleros se han quejado de que enseñe este tipo de cosas, a lo que el dueño de Impact Food ha respondido que "ya perdonarás, pero no te preocupes, que el vídeo tampoco llegará a tanta gente". De momento, ya tiene más de 38.000 reproduccones.