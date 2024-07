Qué bien sienta permitirse un dulce sin sentirse culpable. Aunque este tipo de alimentos no sean convenientes en cantidades abundantes, de vez en cuando no hay ningún problema en dejarnos caer por el pasillo de postres y golosinas del supermercado y echar un par de cosas al carrito. Aunque no sean alimentos de los que convenga abusar, sí que son una manera ideal para darnos una alegría -sobre todo para los amantes del chocolate-.

Ojo, porque además llevarse uno de estos a la boca no tiene por qué ser negativo para nuestra alimentación. Las versiones saludables existen y están igual de buenas; tan solo tienes que buscar el balance de ingredientes perfectos para que se te haga la boca agua. Las cinco formas de hacer huevos en la freidora de aire Si eres fan del chocolate y te derrites por un coulant, quédate porque aquí te dejamos una receta ideada por las creadoras de contenido en redes @fit_happy_sisters. Ellas bautizan a esta receta "chocopostre" y se trata de una alternativa del clásico coulant para hacerlo en un instante en la air fryer. Aquí te dejamos los ingredientes: 1 huevo

2 cucharadas de cacao en polvo

Levadura

Edulcorante

1 onza de chocolate negro A continuación, presta atención al paso a paso para elaborarlo, simple y sin complicaciones. Tan solo debes mezclar bien todos los ingredientes en un recipiente pequeño y apto para el horno y meter entre medias la onza de chocolate entera para que después adquiera esa textura más dura que hará un contraste delicioso con el interior blando. Receta del bizcocho de chocolate "soñado": sin harina ni horno y bajo en calorías Por último, cocina tu postre a 190º durante cinco minutos y tendrás listo este magnífico postre con el que no tendrás que volver a renunciar al chocolate.