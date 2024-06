Las innovaciones gastronómicas están a la orden del día. Cada vez son más las cuentas en redes sociales que comparten contenido probando elaboraciones impensables. Cruasanes aplastados, helados de todos los sabores y hasta hamburguesas con salsas que nunca hubiéramos imaginado.

Los locales de hostelería buscan darle una vuelta de tuerca a sus recetas ofreciendo versiones de lo más locas, como es el caso de esta hamburguesa con sabor a jarabe Dalsy que encontramos un restaurante de Sevilla.

En el restaurante 'Monkey Food' son conscientes de que son muchas las personas que anhelan el sabor de ese medicamento salvavidas al que recurríamos cuando éramos pequeños y por eso se le ha ocurrido la idea de crear una hamburguesa con una salsa que imita su sabor.

Esta elaboración está compuesta de dos pattys de carne de vaca madurada 45 días, bacon de black angus, queso cheddar blanco ahumado, pomada de bacon al queso con toques crujientes de kikos barbacoa y suaves toques de Dalsy y se vende a un precio de 14,95 euros.

Una elaboración que ha generado un sinfín de reacciones. Han sido muchos los que han puesto el grito en el cielo ante esta ocurrencia gastronómica que sin duda, ha llegado para sorprender a todos los que se animen a probar.

"Se está yendo de las manos el tema", "A mí es que me gusta más que la burger sepa a Bisolvon", "La hamburguesa que te cura to los males", "Necesitamos comida normal" o "ya no aguanto más la modernidad" fueron algunos de los comentarios más repetidos.