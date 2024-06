El helado de chocolate es sin duda uno de los preferidos por todo el mundo pero su alto contenido en grasas saturadas y azúcar hacen que sea poco beneficioso para la salud.

Pero existe solución; el helado casero light de chocolate, una receta sin azúcares ni grasas saturadas y con un sabor exquisito. ¡No notarás la diferencia! ¿Quieres saber cómo se hace?

Ingredientes para elaborar el helado casero light de chocolate:

- 4 vasos de leche descremada o vegetal

- 4 cucharadas de cacao en polvo desgrasado o sin azúcar

- 1 huevo

- Stevia líquida

Elaboración del helado casero light de chocolate:

Para comenzar, echa en la licuadora la leche descremada, el cacao desgrasado, un huevo entero para que el helado quede más cremoso y unas gotitas de stevia líquida para endulzarlo sin añadirle calorías. Seguidamente, bate todo bien durante un minuto.

Vierte la mezcla en una máquina heladera y deja que se haga durante media hora o 45 minutos. Vuelca el contenido de la máquina en un recipiente y cúbrelo con papel fil, pegando el plástico al helado. De este modo, evitarás que se creen cristalitos de hielo. Y por último, mételo en el congelador durante una hora y ¡voila! Helado casero light de chocolate.

Si no tienes máquina heladera, no te preocupes, puedes hacer el helado guardándolo en un recipiente con tapa en el congelador. En este caso, tienes que darle vueltas, cada hora al principio y cada media hora al final, con una cuchara o similar para romper todos los cristales de hielo que se vayan formando. No te quedará igual que con la máquina, pero te servirá de apaño.

Y recuerda, antes de consumir el helado light de chocolate, sácalo del congelador media hora antes.