¿Eres intolerante al gluten, no te sienta bien o, simplemente, no quieres incorporarlo más a tu dieta? No te prives de un rico bizcocho por eso. Aquí va una receta perfeta para un delicioso postre basado en el sencillo concepto 3-2-1, utilizando un vaso de yogur como medida estándar. ¡Veamos cómo preparar este irresistible bizcocho apto para todos los paladares! Presta especial atención si eres celíaco.Hay muy pocos así.

En un recipiente, bate tres huevos hasta que se vuelvan claros y luego agrega dos vasos de yogur de azúcar, continuando con el batido hasta obtener una crema homogénea. A esta mezcla, incorpora un vaso de yogur de aceite vegetal (evitando el de oliva) y un toque de esencia de vainilla, batiendo nuevamente. Opcionalmente, puedes agregar un yogur natural en este punto. Llega el momento de incorporar los ingredientes secos. Usa tres vasos de yogur para representar la harina de trigo, pero aquí viene la adaptación sin gluten: añade dos vasos de yogur de almidón de maíz o maicena, y un vaso de yogur de harina de arroz. Añade un sobre de polvo de hornear a esta mezcla y remueve hasta obtener una consistencia homogénea. Vierte la mezcla en un molde y llévalo al horno precalentado a 180 grados. El tiempo de cocción puede variar, pero alrededor de treinta minutos suele ser suficiente. Para asegurarte, realiza la prueba del cuchillo: si sale limpio, tu bizcocho está listo; de lo contrario, déjalo por otros diez minutos y vuelve a probar. El cereal sin gluten que cuesta menos de 1 euro y ayuda a bajar el colesterol El resultado será un bizcocho delicioso y, lo mejor de todo, ¡libre de gluten! Hablemos ahora sobre el gluten, una proteína presente en trigo, cebada, centeno y sus derivados, como pan y pasta. Para la mayoría, el gluten es seguro, pero para aquellos con enfermedad celíaca, representa una amenaza seria. Esta enfermedad autoinmune provoca una reacción adversa al gluten, dañando el intestino delgado y causando diversos síntomas. El sencillo bizcocho que no engorda y podrás comer sin parar estando a dieta Pruebas médicas El diagnóstico de la enfermedad celíaca se basa en pruebas médicas, y el tratamiento es una dieta estricta sin gluten. La creciente conciencia sobre esta enfermedad ha facilitado la disponibilidad de alimentos sin gluten, mejorando la calidad de vida de quienes la padecen. En resumen, esta receta no solo te permitirá disfrutar de un bizcocho delicioso sin gluten, sino que también destaca la importancia de comprender y respetar las necesidades alimenticias de quienes sufren enfermedades relacionadas con el gluten, fomentando así una vida más saludable y consciente. ¡Buen provecho!