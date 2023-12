Hay quien no puede vivir sin golosinas. Las gominolas no solo son para niños y muchos adultos no tienen mejor plan que atiborrarse a chucherías mientras ven una película un día cualquiera. A pesar de que lo habitual es que estos dulces tengan una procedencia industrial, también es posible elaborarlos en casa de manera artesana, pudiendo decidir así aspectos tan importantes como el sabor o la cantidad de azúcar empleada.

Existen diferentes formas de preparar las gominolas caseras, pero todas ellas nos permitirán triunfar tanto en celebraciones como empleándolas en forma de pequeño regalo, además de ser una divertida alternativa para disfrutar cocinando junto con los más pequeños de la casa... o solos. Ingredientes - 2 sobres de gelatina neutra - 2 sobres de gelatina de sabores - 150 gr de azúcar - 200 ml de agua - Molde de silicona con formas - 1 cucharada de aceite de girasol (o mantequilla) para lubricar el molde - 1 cucharada de azúcar para el acabado final Preparación En primer lugar, tienes que verter el agua y los sobres de gelatina neutra en un cazo. Una vez mezclado, ponerlo en el fuego y añadir el azúcar. Después, remover hasta que se disuelva la mezcla. Posteriormente, añadir la gelatina de sabores y remover sin que hierva. Cuando estén todos los elementos mezclados, retirar del fuego. Posteriormente, aplica una ligera capa de aceite o mantequilla al molde de silicona. Después podrás llenar los moldes con la mezcla y dejar que se enfríen. Para ir terminando, una vez enfriadas, tapar con papel film e introducir en la nevera durante 10-12 horas. Finalmente, sacar las gominolas de los moldes y pasarlas por azúcar. También es posible preparar este dulce empleando zumo de frutas o siropes, para lo cual solo hay que sustituir la gelatina de sabores por la alternativa seleccionada.