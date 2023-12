Seguro que muchos estamos de acuerdo en que es uno de los alimentos más deliciosos que se pueden comer en el mundo, ¿verdad?: El chocolate es simplemente irresistible.

La buena noticia es que podemos comer chocolate a diario, es una grasa que podemos clasificar dentro de las grasas buenas.

Beneficios del cacao:

• Antioxidante: contiene sustancias que protegen de la acción de los radicales libres.

• Cardiosaludable: los flavonoides del cacao promueven la vasodilatación, reduciendo o estabilizando a presión arterial. Además, tiene la capacidad de mejorar el nivel lipídico aumentando el colesterol HDL (conocido como “bueno”) y reduciendo la oxidación del LDL (conocido como “malo”).

• Prebiótico: es rico en polifenoles, antioxidantes que alimentan las bacterias buenas y como consecuencia mejoran la salud de la microbiota intestinal.

• Antidepresivo: el triptófano del cacao es un aminoácido esencial precursor de la serotonina, la hormona por excelencia de la felicidad.

• Mejora el estado de la piel ya que, al contrario de lo que se ha dicho alguna vez, el cacao puro y natural no causa acné (el azúcar sí). Lo que sí hace es precisamente dar luminosidad a la piel gracias a que ayuda a desintoxicar.

Elegir un buen chocolate

El problema suele estar en comprar cualquier tableta de chocolate de la estantería del supermercado sin mirar la etiqueta, porque la mayoría no están hechas de cacao natural. ¿Qué debe llevar tu chocolate?

- Solo cacao natural: El cacao natural es una grasa buena. A más cacao, más grasa y menos azúcar. Además, hay que tener en cuenta que a más cacao, más capacidad saciante.

- Sin azúcar añadido: La mayoría de chocolates del supermercado tienen azúcar y edulcorantes añadidos lo que hace que pasen a ser un alimento no recomendable.

- Sin procesar: El cacao natural tampoco tiene leche, aceites o manteca de cacao.

Uno de mis preferidos es el cacao 100% de Paccari, productor de chocolate orgánico de origen ecuatoriano de la máxima calidad. Desde que surgiera esta marca en 2002, ha recibido más de 400 premios y ha sido elogiado por cocineros como Martín Berasategui y por famosos como Oprah Winfrey. Muchos expertos le han colgado el cartel de "El mejor Chocolate del Mundo".

A veces creemos que las opciones que se anuncian como ligh, zero, sin azúcar son sanas, pero el problema es cuando estas opciones están endulzadas con edulcorantes artificiales, tipo estevia, maltitol…

Esos edulcorantes son casi peor que el azúcar. ¿Sabías que los edulcorantes están detrás de muchos problemas digestivos? No es de extrañar escuchar cómo después de tomar estos chocolates edulcorados la gente sufra gases, mala digestión, diarrea… No es por el chocolate, sino por estos añadidos.

Dos onzas, la medida exacta

Según los datos del Informe Anual 2022 elaborado por Produlce, de media cada español consume 5,5 kg de cacao y chocolate al año y la mayoría escogemos la tableta (un 35,2%) como el formato más deseado para disfrutar de este placer gastronómico, por delante del soluble (22,4%) o los bombones (18,2%).

Abrir una tableta de chocolate y no poder parar de comer. Una onza lleva a otra y así hasta que solo queda el envoltorio y una molesta sensación de pesadez e irritabilidad. He escuchado casos como este en las consultas de medicina ayurvédica cientos de veces, pero tal vez te alegrarás de saber que esto no te pasará con las tabletas de cacao natural. Este chocolate no solo está delicioso sino que es tan saciante que el cuerpo no te pedirá más de dos onzas, la cantidad recomendada de cacao al día, 10 gramos aproximadamente.

El alimento de la felicidad

Nadie duda de que lo que comemos afecta a nuestro cuerpo físico, pero ¿sabías que los alimentos influyen en tu felicidad, estado de ánimo, emociones, sensaciones, percepciones, pensamientos…?

Hay alimentos que nos hacen sentir más felices, reducen la sensación de tristeza e incrementan la vitalidad: son aquellos ricos en triptófano, un aminoácido esencial que contribuye a la producción de serotonina, la hormona de la felicidad por excelencia, y que ayuda a combatir la ansiedad y el estrés.

El plátano, el aguacate… Y la buena noticia es que otro de estos alimentos es el cacao natural: delicioso y capaz de sacar una sonrisa a cualquiera al primer bocado.

Para que un alimento nos aporte bienestar, según los expertos, hay que incorporarlos a la dieta de forma habitual para mantener los niveles de felicidad estables.

Como la acción de estos alimentos es rápida y satisfactoria, es útil consumirlos también en momentos de bajón. Por ejemplo, tomar un par de onzas de chocolate a las 5 de la tarde que es un momento típico de bajada de ánimo es una buena manera de equilibrar los niveles de serotonina de manera natural.

Foto 1: Tableta de chocolate Paccari, orgánico y calificado como “El Mejor Chocolate del Mundo”. Foto 2: Tableta de chocolate, el formato preferido de los españoles. Foto 3: Turrón casero saludable.

Foto 4: Cacao, uno de los alimentos más antioxidantes del mundo. Foto 5: Cocinar un buen turrón es rápido y fácil. | Fotografías Pexels.

Receta del turrón más saludable

Ingredientes: - 1 tableta de chocolate con un 85-92% de cacao. - 1 cda de aceite de coco. - 100 gr de quinoa inflada (se puede sustituir por arroz, maíz o espelta inflada). - Un par de puñados de avellanas u otro fruto seco. Paso a paso: - Calentar en un bol el chocolate y el aceite de coco en el microondas o al fuego durante un minuto y medio. - Incluir en el bol el cereal elegido y los frutos secos y mezclar bien. - Verter la mezcla en un molde de silicona y poner por encima más cereales o frutos secos. - Meter en la nevera al menos una hora.