La lasaña es un famoso plato de la cocina tradicional italiana. Su receta llegó hace ya mucho tiempo a España, cuando nuestras abuelas ofrecieron varias versiones más allá de la clásica boloñesa. Su sencillez, su versatilidad y su sabor han conquistado muchos paladares, y no es de extrañar que sea una de las comidas preferidas de mayores y pequeños. ¿Cuáles son las claves de la lasaña perfecta?

Te traemos cinco ideas o consejos para sacarle el máximo partido a este gran plato y lograr una lasaña que pondría celosa a cualquier abuela cocinera.

1. Los mejores ingredientes para el mejor sabor

Al final, como en cualquier plato, el sabor dependerá de los productos que emplees en él. La calidad de la carne, la frescura de los vegetales, o la textura de la pasta son muy importantes a la hora de elaborar una lasaña de diez. La Cocinera lo sabe muy bien, por eso es la marca líder y prepara su lasaña con pasta fresca al huevo. En el relleno se incorporan los mejores ingredientes de calidad para bordar el sabor tradicional de este exquisito plato. Además, se cocina como lo harías tú en casa, convirtiéndolo en una opción plenamente saludable.

2. La cocción perfecta

l horneado es igual de fundamental. Antes de nada, debes precalentar el horno a 220ºC durante 15 minutos. En el momento de introducirla, colócala en la posición central de la bandeja. Tras aproximadamente 35 minutos la lasaña estará lista para servir.

Si quieres preparar este plato sin apenas encender la cocina, puedes calentar la lasaña La Cocinera en el microondas durante entre 13 y 15 minutos a 700W de potencia, y si quieres gratinarla, utiliza la función grill. Una opción igualmente recomendable.

3. La clave del éxito: el gratinado

El gratinado es la estrella de una lasaña. Esa superficie dorada que se forma cuando el queso y la bechamel se tuestan, despierta pasiones. ¿Cómo conseguirlo? Para que la lasaña tenga esa capa crujiente y ese aspecto tan apetecible debes recurrir a la función de gratinar, o “grill” en el caso del microondas. Sube la bandeja central a la ranura superior del horno y gratina la lasaña durante los últimos minutos, siempre con cuidado de que no se tueste más de lo debido. Un recurso valoradísimo por nuestros paladares.

4. Una receta con muchas versiones, todas sabrosas

La lasaña boloñesa tradicional cuenta con infinidad de adeptos, pero este plato admite versiones para todos los gustos. Hay quien busca algo más ligero, más cremoso o simplemente desea descubrir nuevos sabores. Para todos ellos, es momento de probar variantes tan deliciosas como la lasaña o los canelones de espinacas y queso o la última novedad de La Cocinera: la lasaña de champiñones y boletus. Esta nueva elaboración, además de ser apta para vegetarianos, es perfecta para todos, para disfrutar en la comida o la cena aquellos días en los que no te apetece comer carne.

5. Dale un toque diferente

Que un plato sea fácil no significa que no pueda ser original. Esos 35 minutos de horneado se pueden invertir en preparar algún acompañamiento que sorprenda a los comensales. En Italia, de hecho, la lasaña no se sirve en solitario exclusivamente. Déjate inspirar por su cocina, y añade a la lasaña bolognesa un pesto casero, hierbas y especias, un chorrito de Aceite de Oliva Virgen Extra, o tabasco. La nueva receta con boletus y champiñones puede combinar a la perfección con unos toques de queso azul y frutos secos que puedes colocar sobre la lasaña antes del gratinado. Con el mínimo esfuerzo conseguirás un resultado digno de un restaurante.