Estrenos
El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana
Jason Statham encabeza una cartelera marcada por el regreso de ‘Insidious’, el baile urbano de ‘A fuego’ y varios estrenos internacionales
EFE
La nueva entrega de la famosa saga de cine de terror ‘Insidious’, el calor del hiphop de 'A fuego', la más pura acción con 'El motín' y un 'thriller' checo son algunas de las películas que llegan a las salas de cine esta semana, con Jason Statham como una de las estrellas protagonistas.
'Insidious: Fuera del más allá', sueños demoniacos
La saga de terror ‘Insidious’ regresa a sus raíces sobrenaturales esta vez con un nuevo director (el estadounidense Jacob Chase, 'Ven a jugar') y una nueva protagonista, Amelia Eve (‘Adolescence’), que comenzará a tener sueños que van más allá del plano físico. La habitual en la saga Lin Shaye ayudará a la protagonista a descubrir que está trayendo demonios del más allá al mundo real.
'El motín', acción contra las conspiraciones
Jason Statham ('Snatch. Cerdos y diamantes') protagoniza la película de acción ‘El motín’, donde interpreta a un hombre que, tras presenciar el asesinato de su jefe, un industrial multimillonario, cargará con la culpa del crimen, lo que le hace huir mientras trabaja para descubrir una conspiración internacional.
El francés Jean-François Richet se mantiene en el género que le granjeó el éxito con películas como ‘Asalto al distrito 13’ esta vez de la mano de Annabelle Wallis (‘Peaky Blinders’), Arnas Fedaravicius (‘The White Lotus’) y Adrian Lester (‘Expediente 39’). ´
'A fuego', batallas de baile
En esta película sobre el valor de la danza, Zoe Bonafonte (‘El 47’) se pone en la piel de Lola, una chica que, tras perder a su hermano, descubre El Búnker, un espacio abandonado convertido en epicentro de fiestas clandestinas y batallas de baile. Allí se encuentra con grandes amigos y descubre que el baile puede convertirse en un refugio.
Dirigida por Estel Díaz ('Ena. La reina Victoria Eugenia') y producida por Atresmedia, supone el debut en la gran pantalla de la cantante Ruslana, finalista del concurso televisivo 'Operación Triunfo' en 2023.
'El coro de Praga', abusos de poder
En este largometraje que llega a España desde la República Checa, Kateřina Falbrová debuta en el papel de Karolina, una niña que recibe la oportunidad de unirse a un coro de élite donde cantará junto a su hermana. Dirigida por Ondřej Provazník (‘Mamon’), busca reflejar las relaciones tóxicas y el abuso de poder en este tipo de instituciones.
'Prometido el cielo', drama tunecino
En este drama tunecino, Aïssa Maïga (‘Escondido’) encarna a Marie, una pastora costamarfileña y antigua periodista que vive en Tunez desde hace diez años y cuya casa se convierte en refugio para Naney, una joven madre interpretada por Déborah Lobe Naney, y Jolie, una estudiante encarnada por Laetitia Ky (‘Disco Boy’). Pero la llegada de una niña huérfana a sus vidas desafiará todos sus valores y creencias.
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