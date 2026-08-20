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Crítica de 'El motín': nueva e insustancial muestra de las habilidades de Jason Statham como estrella del cine de acción

El director francés Jean-François Richet reduce al mínimo esencial las tramas y los diálogos para servir una generosa ración de mamporros y tiroteos

Jason Statham, en una imagen de 'El motín'

Jason Statham, en una imagen de 'El motín' / DeAPlaneta

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Quim Casas

'El motín'

Dirección: Jean-François Richet

Intérpretes: Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester

Año: 2026

Estreno: 21 de agosto de 2026

★★

Aunque la dirige Jean-François Richet, un cineasta francés de cierto prestigio gracias a títulos estadounidenses como el 'remake' de 'Asalto a la comisaría del distrito 13' de John Carpenter, 'El motín' no deja de ser una película producida e interpretada por Jason Statham, un 'action hero' con un estilo más comedido si lo comparamos con las estrellas del cine de acción de un pasado no tan lejano, los Stallone, Schwarzenegger, Van Damme o Lundgren. Statham es más práctico y parco en todo. Tramas reducidas al mínimo esencial, pocos diálogos, un par de secuencias donde se cuenta el pasado más o menos traumático del personaje y lo que verdaderamente importa, la ración acostumbrada de mamporros y tiroteos.

La particularidad del filme reside en el escenario. Se trata de un carguero que parte de Bangkok y que sirve al negocio del tráfico humano. Por una serie de circunstancias nada descabelladas, Cole, el protagonista, se ha convertido en un falso culpable. Se sube de incógnito al carguero para demostrar su inocencia y ahí, entre las bodegas, la sala de máquinas, los diversos pasadizos y el laberinto de contenedores, acontecen las peleas cuerpo a cuerpo, con arpones, garfios, fusiles, hachas, cuchillos y lo que necesite Statham para demostrar que sigue siendo el mejor en su categoría.

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Fuente: El Periódico

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