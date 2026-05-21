Crítica de cine
Crítica de 'Love me tender': la interpretación de Vicky Krieps destaca en este melodrama sólido y duro
Poco de lo que explica la letra de una de las canciones más icónicas de Elvis Presley, inmortalizada también por Nicolas Cage en 'Corazón salvaje', se cumple en la película de Anna Cazenave Cambet
Quim Casas
'Love me tender’
Año: 2025
Dirección: Anna Cazenave Cambet
Intérpretes: Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri
Estreno: 22/5/2026
★★★
Poco de lo que explica la letra de 'Love me tender', una de las canciones más icónicas de Elvis Presley, inmortalizada también por Nicolas Cage en 'Corazón salvaje', se cumple en este solido drama interpretado por Vicky Krieps. Su personaje, Clémence, lleva tiempo separada de su marido. Pero se entienden bien y comparten la custodia de su hijo de ocho años. Una semana él, una semana ella. Hasta que Clémence le confiesa a su ex que ahora tiene relaciones amorosas con mujeres. A partir de este momento, un tormento por los laberintos procesales, las denuncias, los encuentros supervisados entre madre e hijo y el dolor irremediable.
"Ámame tiernamente, ámame de verdad, todos mis sueños cumplidos", cantaba un romántico Elvis. Los sueños de Clémence se desmoronan. Ha dejado la abogacía para dedicarse a la escritura de novelas donde vierte sus experiencias sentimentales. Nada mucho también. Pero no consigue lo que más quiere en un duro proceso focalizado en la matizada interpretación de Krieps. Fallan algunas cosas, como la presentación inicial del exmarido: tal como es descrito, cuesta imaginar que se vuelva tan injusto y odioso. Pero el recorrido del filme es justo y realista. Al final, las notas al piano de 'Love me tender' se esparcen como un susurro, delicado y acerado a la vez.
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