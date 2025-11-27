Estrenos de cine
Crítica de 'Flores para Antonio': Alba Flores indaga en este documental sobre la vida de su padre Antonio y el ecosistema de los Flores
Quim Casas
'Flores para Antonio'
Año: 2025
Dirección: Elena Molina, Isaki Lacuesta
Documental
Estreno: 28/11/2025
★★★
Alba Flores es la productora, inductora y conductora de este documental en el que intenta esclarecer tantas cosas que no sabía, y quizás aún no sabe del todo, sobre su padre, el músico y actor Antonio Flores. En el documento también es el espectador quien conoce y aprende cosas de la vida y obra de uno de los hijos de Lola Flores, tan unido a ella que cuando ‘La Faraona’ murió, en mayo de 1995, Antonio entró en otra de sus espirales críticas y fue hallado muerto apenas 15 días después del fallecimiento de su madre.
Isaki Lacuesta y Elena Molina, los realizadores del filme, invocan realidades y fantasmas, músicas felices y tragedias personales, éxitos, drogas y otras dependencias, familias unidas y desunidas, un matriarcado y muchas fisuras emocionales. El documental tiene la forma de un enorme puzle unido por decenas de piezas halladas en los archivos familiares y montadas con sentido y sensibilidad por Molina y Lacuesta. Se pasa de puntillas por algunos aspectos, pero secuencias como la de Alba, de espaldas a cámara, conversando sobre Antonio con sus tías Rosario y Lolita horadan con tacto una estremecedora intimidad. Otro de los valores del filme es que interesa aunque no interese la música de Antonio Flores, otro juguete roto en la historia de la música popular española.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alcalde de un pueblo de Zamora se enfrenta a 15 años por beneficiar a su nuera
- Siete heridos por colisión de turismo y una furgoneta al intentar esquivar un animal en la carretera provincial de Pobladura del Valle
- Guarido, el alcalde que menos cobra de España: 'La gente es muy sensible a esas cuestiones
- Alarma en Pinilla: el riesgo de caída de una grúa inestable moviliza a los servicios de emergencia de Zamora
- El 25-N y un pequeño pueblo de Aliste, unidos para siempre por el trágico crimen machista descubierto hace 11 años
- La feria de ocio Muévete regresa por Navidad a Zamora con nuevas atracciones
- Intercambio de idiomas en Zamora: estos son los lugares donde puedes practicar
- Un zamorano se queda sin cien mil euros en la estafa de las criptomonedas