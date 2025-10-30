Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crítica de la película 'Esa cosa con alas': Benedict Cumberbatch sucumbe al peso de una metáfora

Tras usar sus primeros 30 minutos contemplando cómo un padre recién enviudado recibe la visita de un cuervo gigante y parlante que toma el control de su cuerpo, se burla de su sufrimiento y ejerce la violencia sobre él y sus hijos

Un fotograma de la película 'Esa cosa con alas'.

Nando Salvà

Como tan claro dejó Jennifer Kent en su primer largometraje, ‘Babadook’ (2014), los mecanismos del cine de terror pueden funcionar a la perfección para convocar manifestaciones físicas del duelo por la pérdida de un ser querido. Para su uso eficaz, eso sí, es importante evitar la tosquedad y la monotonía que ‘Esa cosa con alas’ aqueja mientras subraya una y otra vez la carga metafórica de su premisa sin molestarse mientras tanto en desarrollar una trama mínimamente sustanciosa a través de la que explorarla.

'Esa cosa con alas'

Director: Dylan Southern

Reparto: Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, Eric Lampaert

Año: 2025

Estreno: 31 de octubre de 2025

★★

Tras usar sus primeros 30 minutos contemplando cómo un padre recién enviudado recibe la visita de un cuervo gigante y parlante que toma el control de su cuerpo, se burla de su sufrimiento y ejerce la violencia sobre él y sus hijos, la película dedica el resto de su metraje a acumular escenas aparentemente inconexas entre sí durante las que no otorga a ninguno de ellos más función que la de ejercer de meros significantes de tristeza, miedo y rabia.

Gradualmente, y abusando de jerigonza terapéutica, el director Dylan Southern va convirtiendo la interacción entre el dañado progenitor y la bestia alada en algo parecido a una sesión psicoanalítica, pero al mismo tiempo insiste en buscar el susto de una forma tan exagerada y calculada que tan solo genera irritación. El dolor y la desesperación agónicos que el actor Benedict Cumberbatch transmite desde el centro de la película casi logran rescatarla de la deriva. Casi.

