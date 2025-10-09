Crítica de 'Jugar con fuego': un extraordinario Vincent Lindon en un drama familiar marcado por la ultraderecha

'Jugar con fuego Directoras: Delphine Coulin y Muriel Coulin Reparto: Vincent Lindon, Benjamin Voisin y Stefan Crepon Estreno: 10/10/25 Puntuación: ★★★

Vincent Lindon ganó la Copa Volpi al mejor actor en el festival de Venecia el año pasado por esta película. Un dato así no es necesario en una crítica, pero en este caso no resulta tan accesorio porque permite poner el foco en lo más interesante de 'Jugar con fuego': Lindon. Todo pasa a través de él y es él quien compensa con su apabullante interpretación los desajustes de la película.

El actor encarna a un hombre viudo que descubre que uno de sus dos hijos, un chaval de 22 años, se ha unido a un grupo de ultraderecha. Dirigida por las hermanas Delphine y Muriel Coulin, 'Jugar con fuego' pone sobre la mesa varios temas, cada uno más importante, relevante y, por desgracia, de actualidad: el auge de la extrema derecha, el efecto que tiene sobre los más jóvenes y, sobre todo, nuestra responsabilidad como sociedad al respecto. Pero, en vez de abordarlos desde la distancia, lo hace desde lo íntimo, a través del vía crucis de un hombre que no reconoce a su propio hijo y no sabe hasta qué punto es responsable de la distancia insalvable entre ambos.

En 'Jugar con juego' hay decisiones un poco efectistas de dirección y escritura (el texto resulta algo artificial en algunos momentos), pero quedan compensadas por la maestría con la que Lindon abraza, con una mezcla desarmarte de humanidad y dolor, los dilemas de su personaje. Un personaje que carga a sus espaldas el peso de una realidad que nos afecta a todos.