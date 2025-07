Crítica de 'Diamante en bruto': todo por un sueño

Directora:Agathe Riedinger. Reparto: Malou Khebizi, Idir Azougli, Andréa Bescond, Ashley Romano y Alexis Mamenti. Estreno: 18/07/25 Puntuación: * * *

En “Diamante en bruto” hay una mirada consistente, un personaje bien escrito y una actriz, totalmente entregada, que se ajusta a ambas cosas. Estrenada en Sección Oficial en el festival de Cannes, tiene como protagonista a Liane, una chica de 19 años, obsesionada con la belleza, el éxito y los likes en Instagram, que ve la puerta abierta a una vida mucho mejor cuando pasa un casting para un reality show y le dicen que tiene posibilidades. Lejos de plantearse un retrato del mundo de los influencers o la telerrealidad, Agathe Riedinger estudia desde lo íntimo, desde el efecto que tienen sobre Liane y su entorno desestructurado, las ideas distorsionadas de la fama y de la imagen personal asociadas a ese universo.

Sabe cómo mirar a su protagonista por dentro y por fuera. La quiere y la entiende. No la juzga, no la compadece, no cuestiona ni su ambición ni sus planes. Y explica muy bien visualmente cómo el cuerpo de Liane, con los cambios que se hace (sus cejas pintadas, el tatuaje doméstico) y los que se gustaría hacerse (las operaciones de estética), es un mapa de sus deseos y sus luchas internas. Para ello cuenta con la complicidad de la actriz Malou Khebizi, capaz de dotar de conflicto el gesto más simple y de humanidad más áspero. “Diamante en bruto” se desajusta hacia el final, cuando Riedinger parece temer la ausencia de acciones y las fuerza, y cuando su película desemboca en un terreno algo contradictorio. Por suerte, la fuerza de Liane se impone.

