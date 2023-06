Dirección: Elena Trapé

Intérpretes: Laia Costa, Daniel Pérez Prado y Aina Clotet

Año: 2023

Estreno 2 de junio de 2023

★★★

La protagonista de 'Els Encantats' es una mujer (Laia Costa) que hace frente a una ruptura sentimental y, sobre todo, a la dificultad de tener que separarse de su hija los días que a la niña le toca estar con su padre. Para contar el desconcierto y el dolor de la protagonista, Elena Trapé, que firma el guion con Miguel Ibáñez Monroy, toma dos decisiones tan interesantes como osadas. La primera es romper la linealidad típica de los relatos que exponen un proceso de duelo, y encima hacerlo de un modo prácticamente imperceptible. 'Els Encantats' es muy estimulante en su manera de esconder información y de plantear las elipsis. La segunda, es contar ese desconcierto y ese dolor no sólo desde la contención (hasta un momento puntual que es mejor no desvelar, la protagonista no verbaliza lo que siente), sino también permitiéndose camuflarlo con un material tan inesperado como el humor más físico, incluso escatológico.

Es una doble apuesta arriesgada. El extremo control de la narración y el hermetismo de la protagonista hacen que 'Els Encantats' se sienta un poco rígida en algunos momentos. Aun así, cuando la película fluye (la forma de contar la memoria emocional asociada a los lugares, la historia con la vecina, el monólogo final) ofrece muy buenos momentos. Y, pese a posibles desajustes, el riesgo en la concepción del relato siempre será más interesante que la apuesta por el lugar seguro.