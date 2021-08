'Reminiscencia'

Directora: Lisa Joy

Año: 2021

Estreno: 27 de agosto de 2021

★★

El debut cinematográfico de Lisa Joy -creadora de la serie ‘Westworld’ junto a su marido, Jonathan Nolan- tiene un título de lo más apropiado. Mientras retrata un futuro increíblemente hostil cuyos habitantes se pasan la vida enganchados a una máquina que les permite revivir el pasado, después de todo, ‘Reminiscencia’ trae a la mente muchos recuerdos, especialmente de películas como ‘Origen’ -sin duda Joy le debe una explicación a su cuñado Christopher-, ‘Chinatown’, ‘Blade Runner’, ‘Minority Report’ y ‘Días extraños’.

La película plantea intrigantes dilemas morales y existenciales derivados de la tecnología sobre la que su premisa argumental se sustenta, pero no se molesta en explorarlos porque, en realidad, está menos interesada en ser un relato de ciencia-ficción que en emular el cine negro de los años 40 y 50. Y eso no sería necesariamente malo si su peripecia narrativa no resultara tan repetitiva ni se vehiculara a bordo de una trillada colección de clichés ‘noir’ -la cínica narración, el sabueso pelele, la seductora mujer fatal, la intriga criminal que involucra a la alta sociedad- y del tipo de diálogos pomposos -”El pasado es solo una serie de momentos, todos ellos perfectos como una perla en el collar del tiempo”- que convierten en caricatura todo lo que tocan.