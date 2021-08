'Siempre contigo (Here We Are)' Dirección Nir Bergman Intérpretes Shai Avivi, Noam Imber, Samadi Wolfman, Efrat Ben-Zur, Amir Feldman, Sharon Zelikovski Año 2020 Estreno 27 de agosto de 2021 ★★★



Son muchas las películas que se centran en personas que sufren trastornos del espectro autista o en los problemas de integración que se producen a su alrededor, pero pocas lo tratan de una manera tan delicada como ocurre en 'Siempre contigo (Here We Are)'.

El director israelí Nir Bergman nos sitúa en la historia a través de la perspectiva de un padre que ha estado cuidando de su hijo durante toda su vida con una dedicación absoluta. Ahora su ex mujer quiere ingresarlo en un centro para jóvenes con diversidad funcional y él se niega en rotundo, iniciando un viaje de huida que se convertirá en una road movie a lo largo del territorio israelí que servirá para demostrar la entrega y el amor que sienten el uno por el otro, pero también que su relación ha llegado a un punto de no retorno del que se necesita urgentemente salir.

La película aborda las renuncias que los padres hacen por sus hijos, la soledad y la indefensión, el desarraigo y la siempre mirada de incomprensión del otro, también de la dependencia que provoca el amor hacia los ellos. 'Siempre contigo (Here We Are)' es una película tan dura como sensible, pero nunca sensiblera, y que utiliza la comicidad de Charles Chaplin y su película 'El chico', como vía de escape de una situación dramática que nunca resulta ni evidente ni subrayada.