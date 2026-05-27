La 8 mejores películas sobre guerras: de Vietnam a la Segunda Guerra Mundial

El Memorial Day en Estados Unidos marca tradicionalmente el inicio del verano, pero su origen está vinculado al homenaje a los caídos en guerra. En ese contexto, AARP recopila una selección de películas ambientadas en distintos conflictos bélicos y centradas tanto en el frente como en las consecuencias personales de la guerra.

La lista reúne clásicos de Hollywood, producciones contemporáneas y documentales que recorren desde la Primera Guerra Mundial hasta Irak, con historias que abordan el combate, el regreso a casa y las secuelas emocionales.

‘The Best Years of Our Lives’ (1946)

Ambientada tras la Segunda Guerra Mundial, esta película dirigida por William Wyler sigue a tres militares que regresan del conflicto con traumas físicos y psicológicos.

AARP destaca que ganó siete premios Óscar, incluido el de mejor película, además de un reconocimiento especial de la Academia. El reparto incluye a Fredric March, Dana Andrews, Myrna Loy, Teresa Wright y Harold Russell.

‘Gardens of Stone’ (1987)

La Guerra de Vietnam sirve de escenario para esta película dirigida por Francis Coppola.

La historia se centra en veteranos de la Vieja Guardia preocupados por el coste humano del conflicto mientras cumplen con su deber en el Cementerio Nacional de Arlington. James Caan, James Earl Jones, Angelica Huston, Dean Stockwell y D. B. Sweeney forman parte del reparto.

‘Saving Private Ryan’ (1998)

Steven Spielberg dirige esta historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

La película sigue a un pelotón encargado de localizar a un soldado cuyos tres hermanos han muerto en combate. AARP la presenta como una de las representaciones más intensas del combate en el cine estadounidense.

‘Flags of Our Fathers’ / ‘Letters from Iwo Jima’ (2006)

Clint Eastwood abordó la Segunda Guerra Mundial desde dos perspectivas.

Una de las películas se centra en los militares fotografiados izando la bandera estadounidense en Iwo Jima y su posterior experiencia en campañas de recaudación de fondos. La otra relata la misma batalla desde el punto de vista japonés.

‘The Messenger’ (2009)

Ambientada en la guerra de Irak, la película muestra a dos soldados encargados de comunicar a las familias la muerte de militares en combate.

Woody Harrelson y Ben Foster encabezan el reparto en una historia centrada en una de las facetas menos representadas del conflicto.

‘Five Came Back’ (2017)

Esta serie documental de tres partes se centra en cinco directores de Hollywood que participaron en la Segunda Guerra Mundial creando películas de entrenamiento y noticiarios.

Frank Capra, John Ford, John Huston, George Stevens y William Wyler protagonizan este recorrido basado en el libro de Mark Harris.

‘Last Flag Flying’ (2017)

Richard Linklater dirige esta historia que conecta las guerras de Vietnam e Irak.

La trama sigue a tres veteranos de Vietnam que se reencuentran tras la muerte del hijo de uno de ellos en Irak. Steve Carell, Bryan Cranston y Laurence Fishburne protagonizan la película.

‘All Quiet on the Western Front’ (2022)

La Primera Guerra Mundial centra esta adaptación dirigida por Edward Berger.

Basada en la novela de Erich Maria Remarque, la película sigue a un joven idealista que termina enfrentándose a la crudeza del combate de trincheras. AARP destaca sus premios Óscar en categorías como película internacional, fotografía, banda sonora y diseño de producción.