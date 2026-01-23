Películas nominadas a los Oscar 2026: dónde verlas online y en cines

Con el anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar empieza la cuenta atrás oficial para una de las citas más importantes para el cine, que se celebrará el próximo 15 de marzo. Entre los títulos destacados se encuentran 'Los pecadores', con un récord histórico de 16 nominaciones; 'Frankenstein', con 9; y 'Marty Supreme', también con 9 nominaciones.

Aquí un listado de las películas nominadas y dónde verlas:

'Los pecadores'

La película más nominada de la historia de los premios, con un total de 16, es la historia de dos hermanos gemelos que vuelven a su ciudad natal del Missisipi huyendo de un pasado violento y lleno de errores. Pero cuando vuelven se dan cuenta de que la situación aún puede empeorar. Está disponible en Movistar+ y HBO Max.

'Frankenstein'

Este año parece que el retorno de los clásicos está de moda. Guillermo del Toro revive la novela de Mary Shelley en una adaptación de terror fantástico en la que el protagonista es un doctor obsesionado con el retorno de los muertos. Con la forma de humano ya en su mesa de laboratorio y un rayo eléctrico, el doctor consigue crear a Frankenstein a partir de partes de cadáveres. Está disponible en Netflix

'Marty Supreme'

En el mundo del tenis de mesa de los años 50, Marty Mauser (Timothée Chalamet) es un joven decidido a buscar la fama en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Inspirada en el espíritu del jugadaor de ping-pong, la película muestra esa obsesión por las apuestas y la redención, con su ego y ambición fuera de la típica historia deportiva motivacional. Está disponible en cines.

'Hamnet'

La película de Chloé Zhao, basada en la novela de Maggie O'Farrell, narra la vida de Agnes Hathaway y su marido William Shakespeare, centrándose en el doloroso duelo por la muerte de su hijo Hamnet, de 11 años, debido a la peste. Está disponible en cines.

'Valor sentimental'

'Valor sentimental' sigue a dos hermanas, Nora y Agnes, que se reencuentran tras la muerte de su madre con su distanciado padre, un célebre director de cine. Él le propondrá a Nora protagonizar su película de regreso, algo que desatará una crisis familiar que explorará el trauma generacional y los límites entre ficción y realidad. Está disponible en cines.

