Cine
'Rey de Reyes', el cuento sobre la historia de Jesús que Charles Dickens escribió para sus hijos, arrasa en taquilla
'El Rey de Reyes' (The King of Kings) ha superado los 100.000 espectadores en salas de cine de toda España, por delante de 'Wicked 2'
Redacción
Charles Dickens tuvo 10 hijos. Para ellos (especialmente para uno que estaba obsesionado con el Rey Arturo) escribió un cuento sobre la vida de Jesús en 1848 que en un principio quedó sin publicar, dentro de la esfera privada. Hasta la muerte en 1934 del último de sus vástagos, Henry Fielding Dickens. Su adaptación a la gran pantalla en formato de película infantil, traducida como 'El Rey de Reyes', se ha estrenado en estas fechas navideñas y ya se ha convertido en un fenómeno de taquilla.
'El Rey de Reyes' (The King of Kings) ha superado los 100.000 espectadores en salas de cine de toda España, un hito que confirma su excelente acogida. La película, que cuenta el origen de la Navidad narrado por Charles Dickens, se ha situado como el nuevo estreno más taquillero en su primer fin de semana el pasado 12 de diciembre, alcanzando el puesto número 4 del ranking nacional, justo por delante de Wicked: 'Parte II'. En su estreno internacional, la película ha recaudado más de 60 millones de euros, según la distribuidora A Contracorriente.
'El Rey de Reyes' puede verse actualmente en más de 300 salas de cine de toda España, disponible tanto en versión original como con doblaje castellano y catalán. La película arranca en la víspera de Navidad y muestra a Charles Dickens contando a su hijo la historia más grande jamás contada: lo que comienza como un cuento antes de dormir se convierte en un viaje que cambiará sus vidas para siempre.
A través de la imaginación, el niño camina junto a Jesús, en una historia llena de aventuras, ángeles, reyes malvados y milagros.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Colegio de Abogados acuerda reprobar ante el CGPJ al juez Cimarra, que negó a abogados con ictus suspender actos judiciales
- El alcalde de un pueblo de Zamora relega a una silla infantil a la concejala que le denunció
- Los bomberos de Zamora, de nuevo en pie de guerra: mil horas más de trabajo al año por decreto
- Un vendedor regala toda su mercancía en el mercado de El Puente tras saber que era millonario: le tocó 'El Gordo' en La Bañeza
- La 'broma' de tirarse de madrugada por el tobogán de hielo en Zamora tiene precio: esta es la multa
- Sanabria amanece, de nuevo, con complicaciones en sus carreteras debido a las nevadas
- El AVE de Zamora a País Vasco, un paso más cerca
- Liberada la parcela de Toro en la que se construirá el nuevo Parque de Bomberos