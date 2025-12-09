'Sirat', más cerca del Oscar al optar a los Globos de Oro y superar el millón de espectadores

'Sirat', la película del director gallego Oliver Laxe –que ya supera los 1,2 millones de espectadores entre España (500.000) y Francia (700.000)– continúa su vuelo hacia los Oscar. Un nuevo y decisivo impulso lo tuvo ayer. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) le otorgó dos nominaciones a los prestigiosos Globos de Oro: mejor película de habla no inglesa y mejor música original.

En la primera categoría del Globo de Oro competirá con otros cinco largometrajes: 'Fue solo un accidente' (francesa pero del iraní Jafar Panahi), 'No hay otra opción' (Corea del Sur), 'Valor sentimental' (Noruega), 'El agente secreto' (Brasil) y 'La voz de Hind' (Túnez).

Para el otro Globo, la banda sonora del ‘trance en el desierto’, firmada por el francés Kangding Ray, se medirá con Alexandre Desplat ('Frankenstein'), Hans Zimmer ('F1'), Johny Greenwood de Radiohead ('Una batalla tras otra'), Ludwig Göransson ('Pecadores') y Max Richter ('Hammet').

Además, Laxe y su equipo confían en lograr que el martes día 16 la Academia de Cine de Hollywood la incluya en la shortlist a los Oscar, la lista de potenciales nominadas a las estatuillas doradas.

Su inclusión en esta ‘lista pequeña’ no implica convertirse en una de las cinco finalistas a los Oscar. No obstante su exclusión significaría no optar a la nominación.

Una carrera con la vista puesta en el 22 de enero

La shortlist la conforman los 15 filmes más votados por miembros de la Academia de Hollywood en diez categorías entre las que figuran mejor largometraje documental, mejor película internacional o mejor música original (banda sonora).

Su función es ‘aligerar’ el número de filmes que tendrán que votar de nuevo las académicas y académicos para determinar las películas finalistas. El pasado año, por ejemplo, concurrían largometrajes de 84 países a Mejor Película Internacional.

Posteriormente, de esas 15, tendrán que elegir cinco que correrán el sprint final hacia el Oscar. El 22 de enero se conocerá a las aspirantes finales.

Oliver Laxe, este año en el Festival de Cannes. / MOHAMMED BADRA

Los Globos de Oro: ¿un billete seguro a los Oscar?

Aunque se tiende a señalar que los Globos de Oro son la antesala a los Oscar, esto no quiere decir que supongan una tarjeta de embarque con asiento asegurado en el avión.

El pasado año en las cinco finalistas a los Oscar en Mejor Banda Sonora había tres finalistas a los Globos. En el caso de mejor película de habla no inglesa, también tres finalistas a los Globo optaron al Oscar.

Cada semana que transcurre, 'Sirat' va cosechando nuevos apoyos. El domingo, la Asociación de Críticos de Cine de Toronto (TFCA) le otorgaba al largometraje de Oliver Laxe el premio a Mejor Película Internacional; mientras que la revista estadounidense The New Yorker la nombraba la película del año. Además, Kandgding Ray lograba el galardón a mejor música original por 'Sirat' de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA).

Precisamente, en esta ciudad estadounidense se encontraban ayer Oliver Laxe y Xavi Font, este último, productor gallego de la película. En una entrevista con FARO Font señalaba por teléfono antes de iniciar el vuelo a Galicia que "estamos muy felices. Esto es un no parar; en todas las quinielas somos parte fija de la ecuación. Para llegar a los Oscar, a la shortlist, es importante que los académicos nos vean en los Gobos de Oro para votarnos".

Guiño del MOMA y Scorsese

Laxe seguirá en Los Angeles para promocionar el filme cuyo estreno oficial será en los primeros días de febrero. "Esta semana hemos estado haciendo Oliver y yo proyecciones especiales de la película con coloquio en Nueva York, en el MOMA, en la sala Metrograph; y en la Cinemateca Americana de Los Angeles el domingo. Queremos dar visibilidad a la película".

Sirat en Los Angeles con una rave de Oliver Laxe y Kangding Ray días atrás. / Xavi Font

Añade Xavi Font que el público norteamericano "aprecia que hagamos una película diferente, les hace volver a creer en el cine. Ayer, en la American Cinemateque pusimos Sirat pero nos invitaron a poner una película con la que dialogara. Escogimos ‘Los salarios del miedo’. La copia nos la prestó Martin Scorsese. El nivel al que estamos es muy alto. Cada poco me tengo que pellizcar ante lo que está pasando. Hemos hablado con directores como Alexander Payne ('Nebraska') o Jonathan Dayton ('Little miss sunshine'); ellos son los que están haciendo de valedores de la película" para llegar a la mayoría de los académicos».

Laxe lleva su ‘rave’ a Los Angeles

La promoción de «Sirat» en Estados Unidos también pasa por la organización de raves como la habida el pasado julio en Compostela en A Quintana con la presencia del dj francés Kangding Ray, que firmó la banda sonora (en preventa en bandcamp). Además, el filme en Francia ha sido visto ya por más de 700.000 personas, según los datos facilitados ayer por el productor Xavi Font a FARO. "Los distribuidores franceses nos dicen que es un fenómeno. En Francia transcendió. Nos dicen que la gente joven está volviendo a los cines para ver esta película", señala Font.

Respecto a la ayuda de 50.000 euros de la Xunta para la promoción del filme en la carrera a los Óscar, explica que «para hacer las proyecciones en sitios claves y dar visibilidad a la película, necesitamos estar ahí. Nos ayuda el convenio con la Xunta, la Generalitat y el ICAA. Es una cuestión de David contra Goliat».