Audiencias 07/12/2025
El cine de La 1 y 'Una nueva vida' se reparten la noche y ponen tierra de por medio con el doblete de 'Tentaciones' y 'GH'
El debate de Sandra Barneda cae a un 6,9% y no ayuda al de Ion Aramendi, que también baja hasta el 7,6%
Redacción Yotele
La noche del domingo estuvo marcada por el bajo consumo debido al puente de diciembre. El cine de La 1 se llevó la victoria con la película 'Quantum of Solace', que reunió a un 10,6% y 1.132.000 espectadores.
Muy cerca quedó el nuevo capítulo de 'Una nueva vida', que logró un buen 10,7% y 959.000 fieles. Ambas ofertan hacen descarrilar al doblete de debates que Telecinco ofrece en la última noche de la semana..
'El debate de las Tentaciones' naufragó primero bajando hasta un insostenible 6,9% y 778.000 seguidores y perjudicando al debate de 'Gran Hermano', que también desciende hasta el 7,6% y 482.000 adeptos.
En cuanto al resto de ofertas de la noche, 'Cuarto Milenio' mejora sus datos habituales y reúne al 7,1%, laSexta no acierta con 'Salvados' (4,1%) y el especial de Karol G en La 2 tampoco destaca (1,4%).
PRIME TIME
Antena 3
Una nueva vida: 10,7% y 959.000
La 1
La película de la semana: Quantum of Solace: 10,6% y 1.132.000
Cine: Ladrones con clase 2: 7,6% y 471.000
Telecinco
El debate de las Tentaciones: 6,9% y 778.000
Gran Hermano. El debate: 7,6% y 482.000
Cuatro
Cuarto Milenio: 4,6% y 527.000 / 7,1% y 724.000
laSexta
Salvados: 4,1% y 472.000 / 3% y 307.000 / 1,9% y 133.000
La 2
Imprescindibles: 2% y 231.000
Al Cielo con ella: 3,1% y 349.000
La premiere: 1,4% y 131.000Bruce Springsteen, el cantante que susurraba a Estados Unidos: 1,4% y 97.000
LATE NIGHT
Cuatro
Cuarto Milenio: 8,8% y 392.000
Fútbol americano: NFL Kansas City Chiefs - Houston Texans: 6,4% y 131.000
La.1
Cine 2: Glass: 6,6% y 178.000
Antena 3
Una nueva vida: 6,4% y 203.000
laSexta
Salvados: 2,2% y 83.000
TARDE
Antena 3
Multicine: La habitación de las maravillas: 13,5% y 1.151.00
Multicine 2: Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?: 11,8% y 1.031.000
Multicine 3: Navidad en Graceland: 9,1% y 880.000
La 1
Bondmanía: Casino Royal: 11% y 941.000
Bondmanía 2: Goldeneye: 10,6% y 944.000
Aquí la tierra: 10,7% y 1.069.000
Telecinco
Fiesta: 8,6% y 764.000
Cuatro
Home Cinema: Harry Potter y el misterio del príncipe: 6,6% y 562.000
Home Cinema 2: Operación Ártico: 5,2% y 457.000
laSexta
La Roca: 5,2% y 446.000
La 2
Saber y ganar: 1,4% y 112.000 / 4% y 336.000
Grandes Documentales: 2,9% y 245.000
Se hace lo que se puede: 2% y 169.000
Documentales de La 2: 2,2% y 196.000
Beatus ille: 1,7% y 152.000
Ciberdelitos: 1,1% y 101.000
Viajar en tren: 1,2% y 119.000
MAÑANA
Antena 3
Pelopicopata: 4,4% y 26.000
Los más: 5,1% y 120.000
Juego de pelotas: 6% y 200.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 9,4% y 368.000 / 13% y 609.000
La ruleta de la suerte: 17% y 1.141.000
La 1
Agrosfera: 11,8% y 71.000
Audiencia abierta: 10,4% y 288.000
Viaje al centro de la tele: 9,8% y 322.000
Dra. Fabián Jones: 9,3% y 311.000
D Corazón: 9% y 513.000
Telecinco
Love shopping TV: 1,1% y 9.000
Got Talent: 6,2% y 109.000 / 9% y 287.000
¡Vaya Fama!: 7,2% y 428.000
laSexta
Equipo de Investigación: 2,7% y 20.000
Aruser@s Weekend: 7,6% y 158.000
Equipo de Investigación: 5,3% y 172.000 / 7,8% y 262.000 / 6,3% y 272.000
Cuatro
Love shopping TV: 2,3% y 12.000
¡Toma Salami!: 2,3% y 15.000 / 3,5% y 33.000
Volando Voy: 5,6% y 101.000 / 7,8% y 241.000
Viajeros Cuatro: 6,8% y 223.000 / 7,1% y 297.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 20,3% y 1.673.000
Telediario 1: 12,3% y 1.012.000
Informativos Telecinco 15H: 9% y 744.000
laSexta Noticias 14H: 7,5% y 489.000
Noticias Cuatro 1: 7,1% y 466.000
Noche
Antena 3 Noticia 2: 13,1% y 1.464.000a
Telediario 2: 11,7% y 1.314.000
Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 818.000
laSexta Noticias 20H: 7,5% y 729.000
Noticias Cuatro 2: 5,4% y 530.000
RANKING
Diario: Antena 3 (11,2%), La 1 (10,3%), Telecinco (7,7%), Cuatro (6,2%), laSexta (4,8%), La 2 (2,5%)
Mes: Antena 3 (13%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%)
