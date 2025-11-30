La lista negra de películas de Navidad para que NO veas con tus hijos

Si tienes hijos pequeños o en una edad en el que la magia de la Navidad se tambalea para ellos, ten mucho cuidado con las películas que ven en estas fechas. Tienen tanto peligro que muchos padres consideran que "deberían de tener algún tipo de advertencia" ya que el "todos los públicos" no te asegura el susto. Aquí va un listado de películas prohibidas que pueden robarles de un plumazo toda la ilusión. Y suele ser irreversible.

Si eres de los que te aproximas al infarto en la entrega de regalos familiares de Reyes ante ese "tienes el tiket dentro por si lo quieres descambiar" o "es la talla que te compro todos los años", sigue leyendo esto. Si te da miedo hasta salir a la calle en vísperas del día 6 para que no miren ojipláticos las hordas de adultos saliendo cargados como mulas de la juguetería, este ránking es para ti.

Los títulos prohibidos

"Red One" : ojo con este título porque está en las carteleras en la actualidad. Lo desvela todo en los primeros 10 minutos.

: ojo con este título porque está en las carteleras en la actualidad. Lo desvela todo en los primeros 10 minutos. "Diario de Greg" : Tiene detalles que los más mayores puede pillar.

: Tiene detalles que los más mayores puede pillar. "Atrapada en la Navidad" : según algunos comentarios, la película "se carga un montón de detalles, empezando por la figura de Papá Noel al decir con toda la claridad del mundo que los regalos se los compran unos a otros".

: según algunos comentarios, la película "se carga un montón de detalles, empezando por la figura de Papá Noel al decir con toda la claridad del mundo que los regalos se los compran unos a otros". "Un lugar para soñar" , de Matt Damon. Una película preciosa pero con un punto de la película en la que padre e hijo hablan y se desvela todo.

, de Matt Damon. Una película preciosa pero con un punto de la película en la que padre e hijo hablan y se desvela todo. "Los Gremlims" . Si tienes arrebatos de nostalgia, cuidado con esta mítica película. Spoilar total.

. Si tienes arrebatos de nostalgia, cuidado con esta mítica película. Spoilar total. "Bluey". Sí, va en serio y parece increíble, pero en uno de sus capítulos se ve cómo se dan los regalos comprados por ellos mismos unos a otros.

Sí, va en serio y parece increíble, pero en uno de sus capítulos se ve cómo se dan los regalos comprados por ellos mismos unos a otros. "David y los elfos". Lo sueltan TODO. Al igual que "Elf"

Lo sueltan TODO. Al igual que "Mickey... one upon a Christmas". Es casi la más obvia de todas, no te fíes del simpático ratón porque no puede ser más explícito.

Es casi la más obvia de todas, no te fíes del simpático ratón porque no puede ser más explícito. "Crónicas de Navidad ". Déjala para la adolescencia y se acabó el problema.

". Déjala para la adolescencia y se acabó el problema. "Milagro en la ciudad". Te quedarás sin palabras aunque la recuerdes con cariño de tu infancia. Introduce la semilla de la duda de una forma clarísima.

Te quedarás sin palabras aunque la recuerdes con cariño de tu infancia. Introduce la semilla de la duda de una forma clarísima. "Un padre en apuros" . Elimina la magia de un plumazo.

. Elimina la magia de un plumazo. "¡Vaya Santa Claus!". Lo cuestiona todo.

Por el contrario, todos recomienda Polar Express: "Es una película ideal para los niños que están dejando de creer porque les refuerza la magia de la Navidad". Suma a esta lista "Pixi Post y los genios de la Navidad", todo un acierto fuera de peligro.