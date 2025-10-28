Colin Farrell: "La avaricia y la obsesión por el dinero han envenenado Occidente"

“Aquí, apenas existo.... Aquí, soy quien yo quiera ser”. Son algunas de las primeras palabras que nos dirige el protagonista de ‘Maldita suerte’, voz en off mediante, y no tarda en quedar claro que lo que pretende con ellas no es tanto convencernos a nosotros como engañarse a sí mismo. Después de todo, ¿quién en su sano juicio querría ser lo que él es, alguien que se mueve en un estado permanente de frenesí al borde del resquebrajamiento físico y mental? “En el centro de toda adicción, sea esta al juego o el alcohol o de cualquier otro tipo, hay una incapacidad para convivir con uno mismo”, afirma Colin Farrell acerca de su personaje en la película, que ahora se incorpora al catálogo de Netflix tras su paso por festivales como Toronto y San Sebastián; en ella, ataviado con un bigotito, una colección de trajes coloridos y un pañuelo alrededor del cuello, el actor irlandés ofrece una nueva exhibición de poderío actoral empapada de sudor y puntuada por gritos y vómitos. “Ser adicto te convierte en alguien esquizofrénico porque, para poder mantener tus comportamientos, tienes que esconderlos mintiendo todo el tiempo a todo el mundo, empezando por ti”.

Los actores Colin Farrell y Fala Chen posan este jueves en la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde presentan la película 'Ballad of a small player', que compite en la sección oficial del certamen. / Javier Etxezarreta / EFE

Concretamente, ‘Maldita suerte’ es el retrato de un ludópata con una fortuna robada que se esconde en los casinos de Macao cuando sus acreedores y su propio pasado acuden a su encuentro y que entretanto, pese a que su cuerpo se desmorona a causa del estrés y los excesos, sigue quemando el dinero que debe tanto en la mesa de bacará como frente a banquetes grotescos de langosta y caviar. La película supone algo parecido a un cambio de tercio en la filmografía de su director, Edward Berger. Tras convertir el control formal y la contención emocional en pilares de sus dos largometrajes previos, ‘Sin novedad en el frente’ (2023) -Óscar al Mejor Largometraje Internacional en 2023- y ‘Cónclave’ (2024), aquí el austriaco se recrea en el caos y el exceso. “Mi personaje carga con un caos interno que se refleja en el mundo exterior de ruido incesante, luces de neón, opulencia desenfrenada y ostentación que lo rodea”, explica Farrell. “Está enganchado al juego y el alcohol pero, en realidad, lo que lo define es la necesidad de consumir y gastar, sin parar”. En ese sentido, añade el actor, ‘Maldita suerte’ habla de un presente en el que “la avaricia y la obsesión por el dinero han envenenado Occidente por completo. Hemos sacrificado valores como la comunidad y el bien común en pos del individualismo exacerbado”.

El protagonista de ‘Escondidos en Brujas’ (2008) y ‘Langosta’ (2015) siempre h hablado abiertamene de la adicción a la cocaína y el alcohol que sufrió en el pasado -lleva sobrio desde 2008-, y de la que asegura que le proporcionó una conexión estrecha con su nuevo personaje. “Desde el principio de mi carrera tuve un éxito inmediato, de repente empece a rodar junto a Bruce Willis y a Al Pacino, a ir en limusina y a oír cómo la gente gritaba mi nombre mientras yo paseaba por la alfombra roja, y fue completamente abrumador”, recuerda Farrell acerca de sus inicios. “Y lo cierto es que en aquel momento no fui capaz de comprender toda la atención que recibí. Me la tomé como una demostración de mi valía, como si el mero hecho de estar vivo y respirar no bastara”. El mundo en general y el mundo del cine en particular, opina, “nos dice constantemente que tenemos que conseguir cosas y exhibir nuestros logros, y creo que en parte por eso la fama se ha convertido en una obsesión colectiva”. Pero la fama, insiste, es muy tramposa. “Fácilmente te empuja a creer que tu vida es más importante que la de tu vecino, y que todos los halagos y los reconocimientos son algo que se te debe. En ese momento, estás perdido”.

Si Farrell llegó a perderse, es evidente que se ha reencontrado. ‘Maldita suerte’ llega después de tres años durante los que ha acumulado sendos Globosd de Oro y numerosos otros premios gracias a las que quizá sean las mejores interpretaciones de su carrera: su trabajo en ‘Almas en pena en Inisherin’ (2022), que también le proporcionó su única nominación al Oscar hasta la fecha, y su interpretación de uno de los enemigos más icónicos de Batman en la aclamada serie ‘El Pingüino’ (2024). “Nunca me lo había pasado tan bien actuando como ahora”, confirma él. “Tengo más curiosidad en la condición humana y más interés en investigarla que hace 25 años, y el ruido que me rodea ya no me afecta”.