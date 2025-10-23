‘Los Javis’ reclutan a Natalia de Molina y Albert Pla para su nueva película: ‘La bola negra’

‘La bola negra’, una película original Movistar Plus+ y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte, escrita, dirigida y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, desvela el nuevo reparto que se ha incorporado al rodaje.

Natalia de Molina (ganadora de dos premios Goya y la Biznaga de Plata a la mejor actriz), Albert Pla (‘La Mesías’), Yenesi Suárez (‘Mariliendre’), Lorenzo Zurzolo (‘Baby’, ‘Prisma’), Antonio de la Torre (ganador de dos premios Goya, dos premios Feroz y la Medalla de las Artes de Andalucía), Mona Martínez (‘Veneno’), Julio Torres (nominado cinco veces a los premios Emmy), Nuria Mencía (nominada a los Premios Max en cinco ocasiones), Hugo Welzel (‘El hijo zurdo’), María Morales (‘Honor’) y Daniel Ibáñez (‘Segundo premio’) forman parte del elenco.

Nuevos talentos

La búsqueda de nuevos talentos es una constante en los autores de ‘La Mesías’. Un nutrido grupo de talentos tendrá su primera oportunidad en la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, como Milo Quifes, que será uno de los protagonistas. Junto a él, otros andaluces se estrenarán en el cine como actores. Es el caso de Valentín Martínez, Mario Silva, Manuel Gareno y Miguel Moreno.

También forman parte del reparto de ‘La bola negra’ otros descubrimientos de los directores, como los actores Javier Butler, Mateo Medina, Juan Vergara, Gio Torino, Francesco Migliori y Mohamed Ben Aissa.

Y debutarán en la película artistas provenientes de otras disciplinas, como el cantante Teo Lucadamo y el bailarín Joaquín Ruiz.

Rodaje

El rodaje de ‘La bola negra’ comenzó el pasado 25 de agosto en Castil de Carrias (Burgos), continuó en diferentes localidades de Cantabria, como Comillas y Valdáliga, siguió en Granada y, en los últimos días, se ha desarrollado en Sigüenza (Guadalajara). Las próximas semanas continuará en Madrid y se completará fuera de España.

‘La bola negra’ se estrenará primero en salas de cine de la mano de Elastica antes de llegar en exclusiva a Movistar Plus+. Goodfellas se encargará de las ventas internacionales.

La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.