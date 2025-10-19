Amenábar recuerda el robo de película que sufrió en un rodaje: “Se llevaron la caja fuerte y la tiraron al mar”

El cineasta Alejandro Amenábar ha participado en un podcast dedicado al guion de cine en el que ha contado una anécdota sucedida durante el rodaje de 'Ágora', una de sus películas más famosas y controvertidas. El creador de 'Los otros' ha explicado que el compromiso para realizar la cinta era de 50 millones de euros pero que sufrieron un robo durante el rodaje en Malta.

"Había un problema de 'cash' en Malta. Al final de cada semana se pagaba a todo el equipo en efectivo. Entonces, alguien estrelló una furgoneta contra la oficina de producción para romper el cristal. Sacaron con soplete la caja fuerte y luego apareció la furgoneta con la caja fuerte tiradas en el mar", ha contado Amenábar ante la incredulidad de los conductores del programa.

'El cautivo'

El director de cine español ha participado en multitud de programas en las últimas semanas para promocionar su última película, 'El cautivo', que cuenta la historia que vivió Miguel de Cervantes cuando fue capturado por corsarios árabes y llevado como rehén a Argel, donde estuvo preso cinco años.

Amenábar ha explicado que su motivo principal para rodar esta película sobre el escritor más importante de la literatura española ha sido "encontrar a la persona, imaginar cómo pudo haber sido Cervantes como ser humano. Esta película me ha vuelto a ofrecer la oportunidad de aprender cosas que no sabía", afirma.

Uno de los aspectos más comentados de su última película es la construcción de una trama en la que se plantea la posibilidad de que Miguel de Cervantes fuera homosexual. Amenábar hipotetiza que el escritor pudo salvar la vida a pesar de intentar escapar cuatro veces por una relación especial con Hassan Bahá, gobernador de Argel por entonces.