Momentazo en el Festival de San Sebastián: Angelina Jolie termina empapada en la alfombra roja por estar con sus fans

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián acapara estos días los focos de la escena cinematográfica con la celebración de su 73ª edición. Desde el 19 hasta el 27 de septiembre pasarán por la ciudad vasca estrellas del panorama nacional e internacional, como Jennifer Lawrence, que recibirá un galardón honorífico en la gala que se celebrará el viernes 26.

También ha asistido al festival la actriz y directora Angelina Jolie, que ha dejado para el recuerdo uno de los grandes momentos del festival de cine. La actriz estadounidense presenta 'Couture', película con la que la francesa Alice Winocour compite por la Concha de Oro. En su primera visita al Zinemaldia, Jolie ha llegado acompañada de los actores Louis Garrel y Garance Marillier.

La historia de 'Couture' se desarrolla en plena vorágine de la Semana de la Moda de París, durante la cual se entrecruzan los caminos de tres mujeres que lidian con las tragedias del mundo y los interrogantes de sus vidas, entre ellas Maxime Walker (Jolie), una directora de cine estadounidense en la cuarentena a la que diagnostican un cáncer de mama y se ve envuelta en una relación inesperada con un colaborador cercano (Louis Garrel).

En un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, una trabajadora de la organización del certamen le dice a Angelina Jolie que tiene que continuar hacia el interior del photocall, pero la actriz rompe el protocolo y se dirige a visitar a los fans que esperan agolpados junto a la barrera bajo la lluvia, aguantando con chubasqueros y paraguas el chaparrón que en esos momentos caía sobre la ciudad.

El detalle más llamativo llegó cuando la actriz y directora tuvo que escurrirse el vestido de la cantidad de lluvia que recibió tras acercarse a ver a sus seguidores instantes antes de entrar a la presentación y proyección de la película en la que toma parte. Los trabajadores del festival estuvieron retirando en todo momento el agua que se acumulaba en la alfombra roja.

Los seguidores de la estadounidense respondieron con gritos y vítores a su decisión de acercarse a ellos a pesar de la lluvia y terminar totalmente calada por acercarse a verlos. Un gesto que los aficionados al cine y, más en concreto, de Angelina Jolie, tardarán tiempo en olvidar.