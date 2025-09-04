Los Javis comienzan el rodaje de su nueva película con Penélope Cruz y Guitarricadelafuente

La semana pasada comenzó en Castil de Carrias (Burgos) el rodaje de ‘La bola negra’, una película original Movistar Plus+ y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte (Francia), escrita, dirigida y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, los conocidos como ‘Los Javis’.

El rodaje se prolongará durante 12 semanas en distintas localizaciones de Castilla y León, Cantabria, Andalucía y la Comunidad de Madrid y se completará fuera de España.

Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas y Penélope Cruz encabezan el reparto de la película que toma su título de una obra inconclusa de Federico García Lorca, asesinado antes de poder terminarla.

Narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

La película se desarrolla en tres épocas, a lo largo de los años 1932, 1937 y 2017.

‘La bola negra’ supone el regreso como directores y guionistas de Javier Calvo y Javier Ambrossi tras el éxito de la serie original Movistar Plus+ ‘La Mesías’, que se estrenó en el Festival de San Sebastián, pasó por el Festival de Sundance y recibió seis premios Feroz, tres Forqué, dos premios en el festival francés Series Mania y un Premio Ondas, entre otros reconocimientos.

Coproducción internacional

En el marco de la última edición del Festival de Cannes se anunció que Le Pacte coproducirá ‘La bola negra’ y Goodfellas se encargará de las ventas internacionales.

A la producción de Movistar Plus+ y Suma Content Films se ha unido también El Deseo. La productora fundada por Agustín y Pedro Almodóvar coproducirá ‘La bola negra’.

El Deseo está detrás de todas las películas de Pedro Almodóvar desde ‘La ley del deseo’ hasta ‘Amarga Navidad’, que acaba de terminar su rodaje, y de películas como ‘Acción mutante’, de Alex de la Iglesia, ‘El espinazo del diablo’, de Guillermo del Toro, ‘Mi vida sin mí’ y ‘La vida secreta de las palabras’, de Isabel Coixet, ‘La niña santa’ y ‘La mujer rubia’, de Lucrecia Martel, ‘Relatos salvajes’, de Damián Szifron, o ‘Sirat’, de Oliver Laxe.

Estreno en 2026

‘La bola negra’ se estrenará en salas de cine en 2026. Elastica será la distribuidora de la película en España. Tras el estreno en cines, la película llegará en exclusiva a Movistar Plus+. Elastica es la productora y distribuidora de películas como ‘Romería’, de Carla Simón, y ha estrenado en las salas de cine españolas películas como ‘Drive My Car’, de Ryûsuke Hamaguchi, ‘Annette’, de Leos Carax, ‘Vidas pasadas’, de Celine Song, ‘Anatomía de una caída’, de Justine Triet, ‘La zona de interés’, de Jonathan Glazer, ‘La quimera’, de Alice Rohrwacher, ‘La sustancia’, de Coralie Fargeat, o ‘Queer’, de Luca Guadagnino.

Equipo

‘La bola negra’, que se rueda en 35 mm, cuenta con Gris Jordana como directora de fotografía, Roger Bellés es el director de arte, Ana López Cobos es la figurinista, Eva Leira y Yolanda Serrano son las directoras de casting, Rodrigo Madrigal es el jefe de sonido, Pablo Morillas es el responsable de la peluquería, Mariló Osuna del maquillaje y Belén Martí Lluch es la directora de movimiento. Alberto Gutiérrez firmará el montaje y Raül Refree la música de la película. Todos repiten con Javier Calvo y Javier Ambrossi tras ‘La Mesías’.