Lo último de Antonio de la Torre llegará a los cines en octubre: ya hay cartel y tráiler

'Los Tigres', el nuevo largometraje dirigido por Alberto Rodríguez y coescrito por el propio director junto a Rafael Cobos, presenta tráiler y cartel oficial. La nueva película original de Movistar Plus+ está protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, y llegará a los cines el próximo 31 de octubre.

El filme, que tendrá su estreno mundial en la Sección Oficial a competición de la 73 edición del Festival de San Sebastián, es un thriller de atmósfera opresiva que recrea el fascinante y desconocido mundo del trabajo del buzo industrial: una mezcla de buzos, astronautas y fontaneros, que llevan su vocación al extremo, explican desde la plataforma de Telefónica.

Alberto Rodríguez, creador de algunas de las películas y series más premiadas de los últimos tiempos como ‘Modelo 77’, ‘La isla mínima’ o ‘La Peste’, participa en esta edición del certamen donostiarra por partida doble, y coescribe 'Los Tigres' con su colaborador habitual Rafael Cobos, con quien comparte dos premios Goya a mejor guion y mejor guion adaptado.

Dos hermanos buzos

Rodada en alta mar y en entornos subacuáticos, 'Los Tigres' está protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, y relata la historia de dos hermanos que trabajan como buzos profesionales en el mundo del petróleo. Completan el reparto Joaquín Núñez (Goya al mejor actor revelación por 'Grupo 7'), José Miguel Manzano Bazalo “Skone” (reconocido rapero malagueño que debuta en la actuación), César Vicente ('Dolor y Gloria', 'Franklin') y Silvia Acosta ('Fueron los días', 'Lava', 'Mamacruz').

'Los Tigres' es una película original Movistar Plus+ producida por Koldo Zuazua (Kowalski Films), Juan Moreno y Guillermo Sempere (Feelgood Media), Domingo Corral, Fran Araújo, Manuela Ocón y Guillermo Farré (Movistar Plus+), Alberto Rodríguez, Rafael Cobos (productores ejecutivos), Mazagón Films AIE junto a Jean Labadie y Alice Labadie (Le Pacte).

Distribuida por Buena Vista International, 'Los Tigres' se estrenará en cines de España el 31 de octubre. De las ventas internacionales se encargará Film Factory.

‘La caza. Irati’

Un mes antes del estreno en cines de lo último de Antonio de la Torre, llegará a Movistar Plus+ otro thriller (en este caso, una serie), como ‘La caza. Irati’. La cuarta temporada de esta serie transcurre en transcurre en la selva de Irati (Navarra). “Más de 20.000 hectáreas de bosque que convierten a nuestra selva en uno de los parajes naturales más grandes de Europa”, comentan en la plataforma.

En esta entrega, un equipo de la UCO se traslada hasta allí cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cadáver de una mujer asesinada. En esta ocasión, el teniente Ernesto Selva trabajará a las órdenes de Gloria Mencía, una joven inspectora que ha sabido ganarse la confianza del coronel Figueroa.