Si paras 'Pretty Woman' en el minuto 32, verás uno de los errores más graves e incomprensibles de la película

En marzo de este año cumplía 35 años 'Pretty Woman', la mítica película protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere que narraba un romance entre una prostituta y su cliente con final de cuento de hadas y que, aun a día de hoy, constituye una de las películas más vistas, recordadas y ovacionadas de la historia del cine y las plataformas (sí, a diferencia de 'Anora', la última ganadora de los Oscar 2025 que abordaba un tema similar, la dirigida en 1990 por Garry Marshall solo obtuvo aplausos, al menos por parte del público, y no tuvo que enfrentarse a acusaciones por romantizar la prostitución).

Más allá de darnos diálogos y looks que se quedarían grabados para siempre en nuestra mente (como el vestidazo rojo con el que Julia Roberts camina por las calles de Los Ángeles o aquel de lunares con el que acude a una carrera de caballos, elegantísima), 'Pretty Woman' nos ha dejado muchas curiosidades (Julia Roberts no fue la primera opción para el papel, por ejemplo) y, también... un gran gazapo que, seguramente por la emoción, pasamos por alto durante décadas (porque hay otros, pero más insignificantes). Sí, es hora de hablar de ese error que se podría achacar a un fallo de montaje pero que, al parecer, responde al desinterés de la dirección por solventarlo, y que, no te preocupes, no roba la magia a la producción.

El gran gazapo de Pretty Woman

Sucede en el minuto 32 de la cinta. Seguramente, si eres fan de esta, recordarás ese desayuno de lujo que comparten Julia Roberts y Richard Gere (bueno, en realidad, este último lo que hace es leer el periódico mientras dirige ocasionales miradas curiosas y divertidas a su entusiasmada compañera de mesa). Pues bien, en un primer momento se ve a Vivian (el personaje de Roberts) comer un cruasán. Pero cuando la cámara, que se escapa unos segundos para enfocar a Edwards (Gere) regresa a ella, en su mano en lugar de un cruasán hay una tortita mordisqueada. Sí, imposible que a la protagonista femenina del filme le diera tiempo a comerse una pieza y media de repostería en ese tiempo.

¿A todo el mundo del equipo le pasó inadvertido este gazapo? Según se cuenta, al director le gustó cómo había quedado el comienzo de la escena en la que Julia Roberts comía el cruasán, pero para la segunda parte prefirió su interpretación en la que tenía la tortita (se habían rodado escenas con uno y con otra). Así que decidió mantener los fragmentos en los que la interpretación de Julia Roberts era mejor, aunque cambiara el desayuno.

Otros gazapos de Pretty Woman

Este no es el único gazapo de la película 'Pretty Woman'. Algunos espectadores advirtieron que en algún momento las cortinas de la suite de Gere cambiaban de color mágicamente (de un color claro a, la mañana siguiente, azul). También hubo un sorbete que desapareció misteriosamente sin dejar rastro y unos zapatos de Edward que aparecieron por arte de magia (cuando salen de la ópera y van al parque, Vivian le quita los zapatos pero cuando él se acuesta, el calzado vuelve a aparecer).

Hay también quien asegura que cuando Edward le entrega a Barney el collar de rubíes y los pendientes para que los devuelva al joyero, falta un gran rubí en la parte delantera de uno de los pendientes. Y si miras bien las secuencias del partido de polo, te darás cuenta de que el cuello y la corbata de Edward cambian de una toma a otra. ¡La magia del metraje!